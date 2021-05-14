Суд в Одесі відновив розгляд апеляції на вирок Стерненку

Засідання мало відбутися ще минулого місяця, але було відкладено.

Одеський апеляційний суд відновив розгляд скарги на вирок активісту Сергію Стерненку, засудженому за обвинуваченням у викраденні людини. Стерненка позбавили волі на сім років і три місяці та конфіскували половину майна.

На сторінці Стерненка у Facebook вказано, що прокурори знову прийшли з новим клопотанням про долучення іще нових документів до справи.

"Це ж вони робили і на минулому засіданні. Повний треш. Суд задовольнив клопотання прокурорів", - зазначено в дописі.

Засідання мало відбутися ще минулого місяця, але було відкладено. Сторона захисту вважає, що таким чином навмисне затягується справа.

Розгляд апеляційної скарги було запущено 16 квітня. На переконання адвокатів, суддя Приморського райсуду Віктор Попревич у вироку свідомо вдався до істотного порушення процесуального закону, невідповідності висновків суду фактичним обставинам. Натомість, узяв до уваги суперечливі та недопустимі докази, необґрунтовано відкинувши більшість доказів захисту.

Докладніше про те, як відбувався перший розгляд апеляції, читайте в матеріалі LB.ua.

На наступному засіданні 23 квітня прокурори в справі Стерненка клопотали про дослідження нових доказів. Суддя задовольнив клопотання, хоча адвокати стверджували, що документи, які просила приєднати прокуратура — це докази законності отримання доказів, тому їх не можна долучати.

Нагадаємо, що 23 лютого Приморський районний суд Одеси оголосив вирок активісту Сергію Стерненку у справі за обвинуваченням у викраденні в 2015 році людини - Сергія Щербича. Стерненка позбавили волі на сім років і три місяці та визнали винним за усіма статтями. Це незаконне зберігання зброї, викрадення людини (звільнили від покарання через строки давності), напад з метою заволодіння чужим майном. Аналогічний вирок отримав і соратник Стерненка Руслан Демчук.

Мова йде про про викрадення депутата Комінтернівської райради Одеської області від проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича. Він заявив, що його викрали та катували, вимагаючи від нього відмовитися від ще неотриманого депутатського мандату.

Після вироку Стерненко та Демчук перебували під вартою, аж поки 9 квітня Одеський апеляційний суд пом'якшив запобіжні заходи і відправив їх під домашній арешт.

Новина про вирок Стерненку спричинила масові протести в кілької містах України, наймасштабніші пройшли у Києві. На одній, яка відбувалася під Офісом президента, активісти побили скло в будівлі та розписали стіни. Після цього правоохоронці почали декілька кримінальних проваджень за хуліганство, зокрема і щодо одного з організаторів акції Сергія Філімонова.