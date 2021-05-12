Схему організував заввідділення лікарні і залучив до неї лікарів.

Служба безпеки України викрила посадовців центру кардіохірургії при Одеській обласній лікарні на отриманні грошей за безкоштовні медичні послуги.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, схему організував заввідділення медзакладу, який залучив також лікарів до вимагання грошей з пацієнтів за надання послуг, які підпадають під безоплатну медичну допомогу.

"Зокрема, за законодавством України придбання протезів, клапанів шунтів здійснюється за бюджетні кошти. Співробітники спецслужби задокументували, що посадовець отримував неправомірну вигоду готівкою і особисто розподіляв її серед лікарів, задіяних у схемі. Встановлено, що розмір неправомірної вигоди залежав від складності та стану хворих і становив від 86 до 400 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці затримали завідувача відділення у приміщенні медзакладу під час отримання $11 тис. від пацієнта, якому необхідно було провести операцію на аорті. Під час обшуків вилучено чорнову бухгалтерію, за якою розподіляли кошти, отримані від хворих.

Затриманому повідомлено про підозру, а також вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у квітні в Києві затримали заввідділення і лікаря-паталогоанатома, які за винагороду обіцяли підготувати та видати тіло померлої від ковіду людини у відкритій труні.

Влітку минулого року Нацслужба здоров'я України протягом місяця відправила Національній поліції шість звернень з приводу вимагання грошей у пацієнтів в лікарнях. З відповідними скаргами звернулися пацієнти в Києві, Кіровоградській, Одеській, Сумській та Чернігівській областях.