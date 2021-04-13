Заввідділення і лікар-паталогоанатом за винагороду обіцяли підготувати та видати тіло померлої у відкритій труні.

Поліція затримала на хабарі завідувача патологоанатомічного відділення та лікаря однієї з лікарень Києва, які заробляли на видачі тіл померлих від COVID-19.

Гроші вимагали від родичів померлих осіб, у яких було підтверджено коронавірусну хворобу COVID-19, а також за послуги, що повинні надаватися безоплатно.

Як інформує пресслужба столичної поліції, завідувач патвідділення та лікар за "винагороду" обіцяли підготувати та видати тіло померлої.

"Крім того, вимагали та отримували неправомірну вигоду від родичів померлих осіб за прискорення розтину, зберігання тіл у холодильних камерах, підготовку до поховання та інші послуги, які, згідно з розпорядженням МОЗ, повинні надаватися безкоштовно", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"Лікарів затримали у порядку ст. 208 КПК України під час одержання від чергової неправомірної вигоди від громадянина за підготовку та видачу тіла жінки, померлої від COVID-19 жінки у відкритій труні. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру та обрання запобіжних заходів", - повідомляють у Київській прокуратурі.

Досудове слідство триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до корупційної схеми.