У Британії оприлюднили дослідження нового штаму вірусу, що суперечать попереднім даним про тяжкість перебігу

Учені не виявили свідчень зв'язку між тяжкістю перебігу хвороби і походженням вірусу.

Штам коронавірусу, виявлений у Великобританії в кінці минулого року, значно заразніший від початкового, але не призводить до серйозніших випадків COVID-19.

Про це свідчать дані двох досліджень, опублікованих у медичних журналах The Lancet Infectious Diseases і The Lancet Public Health.

"Ми не виявили свідчень зв'язку між тяжкістю перебігу хвороби і походженням вірусу", - йдеться в публікації The Lancet Infectious Diseases.

Автори другого дослідження також підтвердили, що не виявили "змін у симптомах або тривалості хвороби при B.1.1.7".

Крім того, вчені не виявили відмінностей у частоті випадків повторного зараження у пацієнтів, які перехворіли після зараження британським штамом, порівняно з іншими варіантами коронавірусу. Саме тому вакцини повинні бути ефективні проти британського штаму, вважають вони.

За результатами досліджень учених Ексетерського університету, британський штам COVID-19 смертоносніший за попередні на 64%.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов пояснював зростання кількості госпіталізованих з ковідом тим, що по всій території країни розповсюджений британський штам. Він більш агресивний, вражає молодих людей, він більш контагіозний - тобто швидше передається і викликає тяжкий перебіг.

Міністр пояснював, що британський штам утричі заразніший, має короткий інкубаційний період - від одного до трьох днів. Для цього штаму характерна важка клінічна картина.

Вірус, за словами міністра, почав вражати молодшу вікову групу. Степанов сказав, що зараз зростає кількість госпіталізацій людей 30-40+ років. Безсимптомного перебігу фактично не фіксується, часто це важкий перебіг. Вірус почав вражати слизові, нирки, центральну нервову систему, печінку.