МОЗ анонсувало поставку перших 117 тис. доз вакцини Pfizer на цьому тижні

Ними будуть вакцинувати персонал і мешканців будинків престарілих.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що першу партія зі 117 тис. доз COVID-вакцини Pfizer, яку чекали ще в лютому, доставлять в Україну на цьому тижні.

"Наступна партія вакцин, яку ми очікуємо найближчими днями, вже на цьому тижні, - це вакцина компанії Pfizer. Це 117 тисяч доз, які будуть постачатися в рамках ініціативи COVAX", - сказав на брифінгу в вівторок міністр Максим Степанов.

Вакцини Pfizer в першу чергу будуть призначені для мешканців будинків-інтернатів, будинків для літніх людей та осіб, які там працюють.

Всього в рамках ініціативи COVAX Україна розраховує отримати 8 млн доз вакцини різних виробників.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював раніше, що їх планували вакцинувати ще в лютому, але через затримку поставок цього так і не зробили. Щоб не змінювати напрацьовані алгоритми, МОЗ вирішив повернутися до цієї групи людей з цією ж вакциною.

Нагадаємо, що 6 квітня Україна уклала рамковий договір на постачання ще 10 млн доз вакцини Pfizer.