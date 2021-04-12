Київ визначиться, чи продовжувати локдаун, 14 квітня

Київ визначиться, чи продовжувати жорсткий карантин з обмеженням роботи транспорту та закритими дитячими садками, у середу, 14 квітня.

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко на брифінгу в понеділок.

"Обмеження «червоної» зони в столиці були оголошені до 16 квітня. І ми говоримо про те, що міська влада буде виходити виключно з епідеміологічної ситуації. У середу, 14 квітня, відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста, де ухвалять рішення про подальші кроки щодо карантинних обмежень у Києві", – сказав він.

Кличко підкреслив, що ситуація з вірусом складна. Хоча на вихідних кількість зареєстрованих випадків традиційно впала, показник смертності залишився дуже високим - по 42 летальних випадки в суботу та неділю.

Він також знову повторив, що виступає за загальнонаціональний локдаун з обмеженням пересування між регіонамию.

"В умовах постійної міграції населення регіонами країни, недотримання правил і в умовах відсутності масової вакцинації оптимістичного сценарію не буде", - вважає Кличко.

Нагадаємо, що карантинні обмеження "червоного" рівня в Києві ввели 20 березня. З 5 квітня їх ще більше посилили - місто вирішило обмежити роботу громадського транспорту і закрити дитячі садки та початкову школу.

Для порівняння: в Івано-Франківській області, якій першою вдалося вийти з "червоної" зони в "жовту", такі обмеження діяли з 26 лютого до 10 квітня, тобто 42 дні.