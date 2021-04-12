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МОЗ заявило про пікове навантаження на "швидку допомогу" через ковід

Медики роблять 17-19 тисяч виїздів щодня.

МОЗ заявило про пікове навантаження на "швидку допомогу" через ковід
Фото: Макс Требухов

В Україні спостерігається пікове навантаження на службу екстреної медичної допомоги через зростання захворюваності на ковід.

Про це на брифінгу в понеділок сказала заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

"В Україні пікові навантаження на службу екстреної медичної допомоги. Якщо говорити про "екстренку", то це 17-19 тис. виїздів щодоби. На деяких територіях фіксують зниження навантаження на "екстренку", зокрема в Івано-Франківській і Закарпатській областях. Водночас залишається високим рівень виїздів бригад у Запорізькій, Одеській, Харківській областях", - сказала вона.

За словами Микичак, в Україні також висока завантаженість ліжок із киснем.

"У медзакладах перебуває 42,145 тис. захворілих на COVID-19 та 6,359 тис. осіб з підозрою. Завантаженість ліжок із киснем у Києві, Житомирській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській та Хмельницькій областях становить понад 70%", - сказала вона.

Нагадаємо, що в кінці 2020 року Кабінет міністрів підтримав план реформування системи екстреної медичної допомоги в Україні.

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