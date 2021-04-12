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Держсекретар США: пандемія набула гірших масштабів через те, що Китай не допускав експертів

Ентоні Блінкен вважає, що влада КНР зробила недостатньо для стримування ковіду. 

Держсекретар США: пандемія набула гірших масштабів через те, що Китай не допускав експертів
Держсекретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що пандемія коронавірусу набула гірших масштабів через те, що Китай не надавав оперативного доступу міжнародним експертам у галузі охорони здоров'я.

Відповідну заяву він зробив у інтерв'ю NBC, передає Reuters

"Я думаю, що Китай знає, що на ранніх стадіях ковіду не робив того, що потрібно було зробити, а саме – в режимі реального часу надавати доступ міжнародним експертам, в режимі реального часу обмінюватися інформацією, в режимі реального часу – забезпечити справжню прозорість", - зазначив він. 

Через відсутність оперативного доступу до осередку спалаху хвороби вірус, на думку Блінкена, "вийшов з-під контролю швидше і мав набагато гірші наслідки, ніж могло б бути".

Раніше гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус заявив, що деякі дані приховуються від експертів, які їздили в китайський Ухань для з'ясування причин появи коронавірусу. 

Нагадаємо, що наприкінці грудня минулого року АР опублікувало дослідження, в якому йшлося про те, що Китай засекретив всі дослідження про походження ковіду. Влада частково обмежує їх публікацію і водночас сприяє просуванню теорій про те, що вірус поширився не лише з території Китаю.

Також у грудні китайський суд виніс вирок громадській журналістці Жань Жан, яка повідомляла про початок коронавірусної епідемії у місті Ухань. Її засудили до 4 років ув'язнення та звинуватили у "пошуку приводів для розбрату". 

Раніше заступник радника президента США з національної безпеки Метью Поттінгер назвав витік з лабораторії найбільш вірогідною версією походження коронавірусу. Однак жодних доказів цього не було представлено.

Згідно зі звітом ВООЗ, ковід, ймовірно, передавася від однієї тварини до іншої, а від неї – до людини. Швидше за все, він почав поширюватися серед людей не більш ніж за два місяці до того, як його зафіксували в грудні 2019 року. 

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