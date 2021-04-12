Держсекретар США: пандемія набула гірших масштабів через те, що Китай не допускав експертів

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що пандемія коронавірусу набула гірших масштабів через те, що Китай не надавав оперативного доступу міжнародним експертам у галузі охорони здоров'я.

Відповідну заяву він зробив у інтерв'ю NBC, передає Reuters.

"Я думаю, що Китай знає, що на ранніх стадіях ковіду не робив того, що потрібно було зробити, а саме – в режимі реального часу надавати доступ міжнародним експертам, в режимі реального часу обмінюватися інформацією, в режимі реального часу – забезпечити справжню прозорість", - зазначив він.

Через відсутність оперативного доступу до осередку спалаху хвороби вірус, на думку Блінкена, "вийшов з-під контролю швидше і мав набагато гірші наслідки, ніж могло б бути".

Раніше гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус заявив, що деякі дані приховуються від експертів, які їздили в китайський Ухань для з'ясування причин появи коронавірусу.

Нагадаємо, що наприкінці грудня минулого року АР опублікувало дослідження, в якому йшлося про те, що Китай засекретив всі дослідження про походження ковіду. Влада частково обмежує їх публікацію і водночас сприяє просуванню теорій про те, що вірус поширився не лише з території Китаю.

Також у грудні китайський суд виніс вирок громадській журналістці Жань Жан, яка повідомляла про початок коронавірусної епідемії у місті Ухань. Її засудили до 4 років ув'язнення та звинуватили у "пошуку приводів для розбрату".

Раніше заступник радника президента США з національної безпеки Метью Поттінгер назвав витік з лабораторії найбільш вірогідною версією походження коронавірусу. Однак жодних доказів цього не було представлено.

Згідно зі звітом ВООЗ, ковід, ймовірно, передавася від однієї тварини до іншої, а від неї – до людини. Швидше за все, він почав поширюватися серед людей не більш ніж за два місяці до того, як його зафіксували в грудні 2019 року.