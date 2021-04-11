Станом на сьогодні ковідом у світі хворіє 23 681 065 людей

Станом на неділю, 11 квітня у світі кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зросла до 136 159 991-го.

Про це йдеться на порталі worldometers.info.

Від ускладень, спричинених коронавірусом, померло 2 941 490 людей, видужало від недуги – 109 537 436.

Згідно з даними, зараз ковідом хворіє 23 681 065 осіб. 102 673 (0,4%) з них – у складному чи критичному стані.

Найбільше випадків хвороби і смертей від неї зафіксовано у США: відповідно 31 870 064 і 575 595.

13 445 006 хворих і 351 469 смертей зафіксували у Бразилії, а 13 358 805 і 169 305 – в Індії.

Понад 5 млн випадків зареєстровано у Франції, у Росії – 4 641 390 і у Великобританії – 4 368 045.

Україна за кількістю хворих перебуває на 16-му місці у світовому рейтингу та на 8-му – у європейському.

Нагадаємо, за минулу добу, 10 квітня в Україні зареєстровано 12 112 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 524 дитини та 181 медпрацівник. Летальних випадків – 235.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 853 249 осіб, одужало – 1 410 860, летальних випадків – 37 014 і проведено 8 656 885 ПЛР-тестувань.