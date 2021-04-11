Лондон і Вашингтон: Росія має негайно послабити напругу на кордоні з Україною

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб і держсекретар США Ентоні Блінкен вважають, що Росія повинна негайно “послабити напругу” на кордоні з Україною.

Рааб написав у Твіттері, що Сполучене Королівство та США рішуче виступають проти російської кампанії з дестабілізації України.

The UK 🇬🇧 & US 🇺🇸 firmly oppose Russia’s campaign to destabilise Ukraine. @SecBlinken & I agreed Russia must immediately de-escalate the situation & live up to the international commitments that it signed up to at @OSCE. Our support for Ukraine’s sovereignty is unwavering. — Dominic Raab (@DominicRaab) April 11, 2021

“Ентоні Блінкен і я погодилися, що Росія повинна негайно послабити напругу та виконати міжнародні зобов'язання, які вона має у межах ОБСЄ. Наша підтримка суверенітету України – непохитна”, – зазначив він.

У свою чергу Блінкен зазначив, що країни погодилися щодо важливості підтримки України проти односторонніх провокацій Росії.

Conveyed my deep condolences to UK Foreign Secretary @DominicRaab today on the passing of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. We agreed on the importance of supporting Ukraine against unilateral Russian provocations and accelerating the Afghan peace process. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 10, 2021

Нагадаємо, голова фракції консервативної Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер вважає, що у випадку, коли Росія продовжить нарощувати війська біля кордону з Україною, проти країни потрібно ввести жорсткі санкції, наприклад, заморозити рахунки російських олігархів або відключити Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT.

З березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації на Донбасі.