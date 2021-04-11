Ердоган відмовився визнавати "приєднання" Криму до Росії
Ердоган відмовився визнавати "приєднання" Криму до Росії
Зеленський зустрівся з Ердоганом
Зеленський зустрівся з Ердоганом
МОЗ вивело Івано-Франківську область із "червоної" зони (оновлено)
МОЗ вивело Івано-Франківську область із "червоної" зони (оновлено)
Ігор Жовква: «США не дадуть нікому безкарно розпочати нові агресивні дії у нашому регіоні»
Ігор Жовква: «США не дадуть нікому безкарно розпочати нові агресивні дії у нашому регіоні»
​Росія відмовилася брати участь у засіданні ОБСЄ щодо стягнення військ на кордоні з Україною
​Росія відмовилася брати участь у засіданні ОБСЄ щодо стягнення військ на кордоні з Україною
20 интересных фактов из жизни принца Филиппа
20 интересных фактов из жизни принца Филиппа
Мережу "АТБ" оштрафують за дозвіл пускати в магазини людей без масок, - Ляшко
Мережу "АТБ" оштрафують за дозвіл пускати в магазини людей без масок, - Ляшко
Незалежна і непрозора. Чому академія меднаук рік стояла осторонь епідемії COVID-19
Незалежна і непрозора. Чому академія меднаук рік стояла осторонь епідемії COVID-19
Станом на сьогодні “червона” зона карантину діє у Києві та 11 областях
Станом на сьогодні “червона” зона карантину діє у Києві та 11 областях
ГоловнаСвіт

Лондон і Вашингтон: Росія має негайно послабити напругу на кордоні з Україною

Наша підтримка суверенітету України – непохитна, заявили очільники зовнішньополітичних відомств Великобританії та США.

Лондон і Вашингтон: Росія має негайно послабити напругу на кордоні з Україною
Фото: gmk.center

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб і держсекретар США Ентоні Блінкен вважають, що Росія повинна негайно “послабити напругу” на кордоні з Україною.

Рааб написав у Твіттері, що Сполучене Королівство та США рішуче виступають проти російської кампанії з дестабілізації України.

“Ентоні Блінкен і я погодилися, що Росія повинна негайно послабити напругу та виконати міжнародні зобов'язання, які вона має у межах ОБСЄ. Наша підтримка суверенітету України – непохитна”, – зазначив він.

У свою чергу Блінкен зазначив, що країни погодилися щодо важливості підтримки України проти односторонніх провокацій Росії.

Нагадаємо, голова фракції консервативної Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер вважає, що у випадку, коли Росія продовжить нарощувати війська біля кордону з Україною, проти країни потрібно ввести жорсткі санкції, наприклад, заморозити рахунки російських олігархів або відключити Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT.

З березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації на Донбасі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також