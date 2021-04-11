Знищено бруньки на виноградних лозах у легендарних виноградниках Бордо, Бургундії, Лангедоку та долини Рони.

Фото: twitter.com/MteoGardHerault

У Франції можуть оголосити сільськогосподарську катастрофу через збитки виноробів.

Про це заявив Міністр сільського господарства країни Жульєн Денорманді, пише bbc.com.

У всій Франції підраховують збитки після трьох ночей мінусових температур. Для багатьох виноробів урожай 2021 року був знищений.

Фото: twitter.com/FNSEA

Температура в деяких районах опустилася до рекордно низьких рівнів, і фермери робили усе можливе, щоб зберегти свій урожай. Сильні морози знищили бруньки на виноградних лозах у легендарних виноградниках Бордо, Бургундії, Лангедоку та долини Рони.

Фото: twitter.com/FNSEA

"Це загальнонаціональне явище", – попередив голова профспілки фермерів FNSEA Жером Деспей, який сказав, що ці морози стали гіршими на його пам'яті.

Уряд готує пакет порятунку для постраждалих фермерів, який включатиме податкові пільги та іншу фінансову допомогу. "Ця ситуація нечувана", - додав міністр сільського господарства.

Фото: twitter.com/FNSEA

Жан-Марі Барілер, керівник європейської винної групи CEEV, заявив, що вже зрозуміло, що урожай 2021 року буде поганим.

62-річний винороб Борис Кальмет каже про катастрофу: "У нас винні кооперативи постраждали на цілих 90%, що буває надзвичайно рідко".

Місцеві чиновники сільського господарства заявляють, що постраждали 90% виноградників у південній частині Еро, але заморозки вразили не лише виноград: пошкоджені персикові дерева, нектарини та абрикоси.

Серед найбільш постраждалого винограду – лози Пік Сент-Луп у Лангедоку на півдні Франції, де температури опустились до -8° С.

Фото: twitter.com/FNSEA

Усі 65 виноробних районів Бордо постраждали від температур до -5 ° С, тож виноградарі запалили мангали та свічки на відстані декількох футів, намагаючись захистити свої врожаї. Ще одна тактика - спалювання соломи.

У районі Сотерн у Бордо деякі виноградники повідомляють про 90% знищеного врожаю.

Фото: twitter.com/FNSEA

Для того, щоб захистити врожай, запалювали не лише багаття. Багато виноградників і садів обприскували водою, щоб покрити пагони та бруньки шаром льоду. Льодове покриття захищає бруньки від морозу.

Через багаття у кількох районах поширився дим, що призвело до скарг на смог у сусідніх містах.

"Зелені" політики в районі Жиронди навколо Бордо виступають проти використання парафінових ламп, що спричинили густий серпанок і призвели до найгіршої якості повітря в країні у четвер.

Фото: twitter.com/FNSEA

Про подібні проблеми із забрудненням повідомили на південному сході, поблизу Ліона та в інших регіонах.

Ті фермери, які не мали спеціального обладнання, палили сіно. Група з контролю якості повітря Atmo Auvergne-Rhône-Alpes заявила, що ця проблема "рідко буває настільки очевидною".

Нагадаємо, Україна з 2021 року ввела нульове мито на ввезення вина з країн Європейського Союзу, згідно з зобов'язаннями щодо обнулення імпортних мит на низку товарів протягом семирічного періоду після укладення економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС.