Генсек НАТО Столтенберг завтра зустрінеться з главою МЗС Кулебою

Кулеба полетить у Брюссель на позачергове засідання Комісії Україна-НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 13 квітня, проведе зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Кулеба візьме участь у межах позачергового засідання Комісії Україна-НАТО.

Відповідний анонс зустрічі розміщено на сайті НАТО.

Зустріч пройде в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. У пресслужбі Кабміну додали, що засідання ініціювала українська сторона. Будуть обговорювати загострення безпекової ситуації з боку Росії.

"Ініційоване Україною засідання скликається в рамках статті 15 Хартії про особливе партнерство України та НАТО на виконання домовленості Президента Володимира Зеленського та Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга від 6 квітня. Глава МЗС України та члени НАТО обговорять загострення Російською Федерацією безпекової ситуації вздовж українсько-російського кордону та в тимчасово окупованому Криму, дієві шляхи підтримки Північноатлантичним альянсомсуверенітету та територіальної цілісності нашої держави", - повідомили в МЗС.

6 квітня Єнс Столтенберг подзвонив президенту України Володимиру Зеленському на тлі нарощування Росією військової міці на кордонах. Столтенберг заявив, що подзвонив "висловити серйозне занепокоєння щодо російської військової активності довкола України та тривалих порушень режиму припинення вогню".

Нещодавно на сайті НАТО з'явилася українська мова. А 5 квітня допис українською мовою вперше з’явився в соцмережах Сухопутного командування НАТО.

Країни НАТО і генсек блоку неодноразово заявляли про підтримку України на тлі нарощування Росією військ на кордонах і загострення ситуації в зоні бойових дій.