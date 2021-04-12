Іран повідомив про диверсію на підземному заводі у Натанзі, де збагачують уран (оновлено)
Іран повідомив про диверсію на підземному заводі у Натанзі, де збагачують уран (оновлено)
20 интересных фактов из жизни принца Филиппа
20 интересных фактов из жизни принца Филиппа
​Жінка з фейку про "розіп'ятого хлопчика" досі наполягає на правдивості цієї історії
​Жінка з фейку про "розіп'ятого хлопчика" досі наполягає на правдивості цієї історії
Зеленський офіційно ініціював переговори з Путіним (оновлено)
Зеленський офіційно ініціював переговори з Путіним (оновлено)
Станом на сьогодні “червона” зона карантину діє у Києві та 11 областях
Станом на сьогодні “червона” зона карантину діє у Києві та 11 областях
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
Ердоган відмовився визнавати "приєднання" Криму до Росії
Ердоган відмовився визнавати "приєднання" Криму до Росії
Кабмін оприлюднив постанову про те, хто може отримати "карантинні" 8 тис. грн
Кабмін оприлюднив постанову про те, хто може отримати "карантинні" 8 тис. грн
У Нідерландах опублікували записи розмов обвинувачених у справі MH17
У Нідерландах опублікували записи розмов обвинувачених у справі MH17
ГоловнаСвіт

Генсек НАТО Столтенберг завтра зустрінеться з главою МЗС Кулебою

Кулеба полетить у Брюссель на позачергове засідання Комісії Україна-НАТО.

Генсек НАТО Столтенберг завтра зустрінеться з главою МЗС Кулебою
Дмитро Кулеба
Фото: slovoidilo.ua

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 13 квітня, проведе зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Кулеба візьме участь у межах позачергового засідання Комісії Україна-НАТО.

Відповідний анонс зустрічі розміщено на сайті НАТО. 

Зустріч пройде в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. У пресслужбі Кабміну додали, що засідання ініціювала українська сторона. Будуть обговорювати загострення безпекової ситуації з боку Росії. 

"Ініційоване Україною засідання скликається в рамках статті 15 Хартії про особливе партнерство України та НАТО на виконання домовленості Президента Володимира Зеленського та Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга від 6 квітня. Глава МЗС України та члени НАТО обговорять загострення Російською Федерацією безпекової ситуації вздовж українсько-російського кордону та в тимчасово окупованому Криму, дієві шляхи підтримки Північноатлантичним альянсомсуверенітету та територіальної цілісності нашої держави", - повідомили в МЗС.

6 квітня Єнс Столтенберг подзвонив президенту України Володимиру Зеленському на тлі нарощування Росією військової міці на кордонах. Столтенберг заявив, що подзвонив "висловити серйозне занепокоєння щодо російської військової активності довкола України та тривалих порушень режиму припинення вогню".

Нещодавно на сайті НАТО з'явилася українська мова. А 5 квітня допис українською мовою вперше з’явився в соцмережах Сухопутного командування НАТО.

Країни НАТО і генсек блоку неодноразово заявляли про підтримку України на тлі нарощування Росією військ на кордонах і загострення ситуації в зоні бойових дій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також