Кулеба провів 16 телефонних розмов з іноземними дипломатами на фоні російської ескалації

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за останні 11 днів провів 16 телефонних розмов з іноземними дипломатами. За словами речника МЗС Олега Ніколенка, це свідчить про потужну підтримку партнерів на тлі російської ескалації.

"Все більше країн рішуче заявляють про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України на тлі ескалації Росією безпекової ситуації", - сказав Ніколенко.

Телефонні розмови відбулися з главами зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Латвії, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Словаччини, США, Франції, Швеції, високим представником ЄС та генеральною секретаркою ОБСЄ.

Крім того, про свою солідарність з Україною заявили очільники МЗС Болгарії, Литви, Польщі та міністерство закордонних справ Чехії.

Генеральний секретар НАТО під час телефонної розмови з президентом України підкреслив, що альянс залишається відданим партнерству з Україною і підтримує нашу країну. Про підтримку України заявив під час зустрічі з Зеленським і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Нагадаємо, що з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту у Верховній Раді.

Зокрема, російські війська розгорнули табір у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.