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Ердоган перед приїздом Зеленського в Туреччину провів телефонну розмову з Путіним
Ердоган перед приїздом Зеленського в Туреччину провів телефонну розмову з Путіним
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Ердоган висловився за врегулювання ситуації на Донбасі через діалог

"Фундаментальна мета Туреччини полягає в тому, щоб Чорне море продовжувало залишатися морем миру і спокою".

Ердоган висловився за врегулювання ситуації на Донбасі через діалог
Реджеп Тайип Эрдоган во время Всемирного гуманитарного саммита в Стамбуле, Турция, 9 ноября 2016.
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що ситуація на Донбасі може бути вирішена шляхом діалогу.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає "Інтерфакс-Україна".

"Напруженість, яка відбувається на сході України, можна врегулювати мирно, через діалог відповідно до міжнародного законодавства", - зазначив Ердоган за підсумками зустрічі.

Він також заявив, що фундаментальна мета Туреччини полягає в тому, щоб Чорне море "продовжувало залишатися морем миру і спокою".

Нагадаємо, перед приїздом Зеленського в Туреччину Ердоган провів телефонну розмову з президентом РФ Водоимиром Путіним.

Зеленський наразы знаходиться з вызитом у Туреччины вдруге за останні пів року, цього разу - для участі у дев'ятому засіданні Стратегічної ради високого рівня. Це вже третя зустріч президентів за останній час. У лютому 2020 року Ердоган приїжджав до Києва для участі у восьмому засідання Стратегічної ради високого рівня.

Напередодні канцлер Німеччини Ангела Меркель також провела телефонну розмову з Путіним. Говорили, зокрема, і про ескалацію бойових дій на сході Україні. Меркель у розмові з Путіним вимагала зупинити нарощення військової міці на кордонах України.

Наприкінці березня Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і Путін також обговорювали ситуацію з війною в Україні. Фактично лідери трьох країн "нормандського формату" поговорили про бойові дії в державі без участі представників цієї держави.  Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "На троих. Почему Путин, Макрон и Меркель договариваются без Украины".

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