Україна та Туреччина підписали договір про будівництво житла для кримських татар

"Це дуже важливий гуманітарний проєкт, який ще більше зблизить народи України і Туреччини".

Сьогодні, під час візиту президента України Володимира Зеленського у Стамбул було підписано рамковий договір про будівництво житла для представників кримських татар та обраних категорій.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

З боку України угоду між двома урядами підписав віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, з боку Туреччини – міністр екології та урбанізації Марат Курум.

На пресконференції після підписання документів президент Туреччини Реджеп Ердоган розповів, що є проєкт будівництва житла і мечеті для кримських татар.

"У проєкті побудови житла ми щойно зробили конкретний крок. Маю надію, що ми найближчим часом подолаємо певний відрізок шляху до реалізації проєкту побудови мечеті", – сказав він.

Зеленський зазначив, що міжурядова угода дає можливість побудувати приблизно 500 квартир для представників кримськотатарського народу та інших внутрішньо переміщених осіб.

"Це дуже важливий гуманітарний проєкт, який ще більше зблизить народи України і Туреччини", – зазначив він.

Нагадаємо, у лютому минулого року Ердоган повідомив, що влада Туреччини ухвалила рішення про забезпечення житлом близько 500 сімей кримських татар.

Раніше голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв заявив, що в Генічеську збираються побудувати мікрорайон для переселенців. Він може складатися з шести чотириповерхових будинків на 336 квартир.