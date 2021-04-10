Двоє невідомих на мотоциклі зробили кілька пострілів на вулиці перед будинком Караіваза в Афінах.

У грецьких Афінах застрелили журналіста Йоргоса Караіваза, який висвітлював кримінальні теми.

Про це пише Радіо Свободи.

Журналіст працював на телеканалі Star, а також вів новинний блог bloko.gr.

За інформацією поліції, 9 квітня двоє невідомих на мотоциклі зробили кілька пострілів на вулиці перед будинком Караіваза в районі Алімос.

Фото: ЕРА/UPG

Місцева щоденна газета Kathimerini повідомила, що сусіди не чули пострілів, що може означати використання злочинцями глушників. З місця події поліція вилучила 17 гільз.

Про мотиви вбивства наразі невідомо. Але в заяві, опублікованій в блозі Караіваза, йдеться, що він став мішенню через свою роботу.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

“Хтось вирішив його заткнути кулями, змусити перестати писати”, – йдеться в заяві.

“Це вбивство вразило всіх нас”, – заявила пресслужба уряду. Влада вказала, що розслідування триває, а вбивць знайдуть.

Фото: ЕРА/UPG

Євросоюз назвав вбивство Караіваза “підлим і боягузливим актом”.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила: “Європа виступає за свободу, а свобода преси, можливо, найбільш священна з усіх. Журналісти повинні мати можливість працювати безпечно. Мої думки з родиною Ґіорґоса Караіваза. Я сподіваюся, що злочинці незабаром будуть притягнуті до відповідальності”.

Murdering a journalist is a despicable, cowardly act.



Europe stands for freedom. And freedom of press may be the most sacred of all. Journalists must be able to work safely.



My thoughts are with the family of George Karaivaz. I hope the criminals are soon brought to justice. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 9, 2021

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, на Мальті суд засудив Вінсента Маската, який зізнався у вбивстві журналістки Дафни Каруани Галіції, до 15 років ув'язнення.