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У Греції застрелили журналіста Йоргоса Караіваза, який писав про кримінал

Двоє невідомих на мотоциклі зробили кілька пострілів на вулиці перед будинком Караіваза в Афінах.

У грецьких Афінах застрелили журналіста Йоргоса Караіваза, який висвітлював кримінальні теми.

Про це пише Радіо Свободи.

Журналіст працював на телеканалі Star, а також вів новинний блог bloko.gr.

За інформацією поліції, 9 квітня двоє невідомих на мотоциклі зробили кілька пострілів на вулиці перед будинком Караіваза в районі Алімос.

Фото: ЕРА/UPG

Місцева щоденна газета Kathimerini повідомила, що сусіди не чули пострілів, що може означати використання злочинцями глушників. З місця події поліція вилучила 17 гільз.

Про мотиви вбивства наразі невідомо. Але в заяві, опублікованій в блозі Караіваза, йдеться, що він став мішенню через свою роботу.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

“Хтось вирішив його заткнути кулями, змусити перестати писати”, – йдеться в заяві.

“Це вбивство вразило всіх нас”, – заявила пресслужба уряду. Влада вказала, що розслідування триває, а вбивць знайдуть.

Фото: ЕРА/UPG

Євросоюз назвав вбивство Караіваза “підлим і боягузливим актом”.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила: “Європа виступає за свободу, а свобода преси, можливо, найбільш священна з усіх. Журналісти повинні мати можливість працювати безпечно. Мої думки з родиною Ґіорґоса Караіваза. Я сподіваюся, що злочинці незабаром будуть притягнуті до відповідальності”.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, на Мальті суд засудив Вінсента Маската, який зізнався у вбивстві журналістки Дафни Каруани Галіції, до 15 років ув'язнення.

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