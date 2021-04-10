Зеленський затвердив склад Консультативної ради для забезпечення прав захисників України

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

Відповідний указ №152/2021 оприлюднений на сайті голови держави.

До складу Комісії увійшли загалом 21 особа, зокрема начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна Ігор Гордійчук, міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, міністр юстиції Денис Малюська, виконавчий директор громадської спілки "Українська Гельсінська спілка з прав людини" Олександр Павліченко, Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов та інші.

Як повідомляли, на початку березня в Офісі президента провели нараду під головуванням Андрія Єрмака, у якій взяли участь представники правоохоронних органів та депутатського корпусу, Міністерства у справах ветеранів і уповноважена Верховної Ради з прав людини. Йшлося про необхідність проаналізувати судові рішення щодо ветеранів та громадських діячів з 2014 року.

В ОП не виключали, що сотні ветеранів та активістів не змогли належним чином захиститися від тиску, зазнали несправедливого застосування законів мирного часу до оцінки подій, які відбулися в умовах збройної агресії Росії.

12 березня президент Зеленський утворив Консультативну раду з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб, які брали участь у захисті України. Головою дорадчого органу призначено Альону Вербицьку.