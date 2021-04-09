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Окупанти на Донбасі обстріляли українські позиції з гранатометів

Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.

Окупанти на Донбасі обстріляли українські позиції з гранатометів
Фото: tsn.ua

З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” неподалік населеного пункту Луганське противник здійснив обстріл позицій наших захисників з автоматичних станкових гранатометів. Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.

“Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи”, - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 8 квітня на Донбасі зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 9 - по позиціях українських захисників і два обстріли цивільної інфраструктури.

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