"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на Прикарпаття

"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на потяги до Івано-Франківської області, оскільки з 10 квітня регіон виходить із "червоної" зони епідемічної небезпеки.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Укрзалізниця відновлює продаж квитків до Івано-Франківської області у зв’язку з віднесенням її до жовтої зони карантинних обмежень з 10 квітня. Висадка/посадка пасажирів на станціях Івано-Франківщини також буде дозволена", - написав Криклій у телеграм-каналі.

Щодо Харківської області, яку з 11 квітня віднесено до "червоної" зони, рішення наразі не ухвалено. Впродовж тижня разом із Мінінфраструктури та МОЗ "Укрзалізниця" надасть пропозиції щодо організації перевезень у регіоні. До такого рішення потяги далекого сполучення на Харківщині курсуватимуть без змін, а продаж квитків і висадка/посадка пасажирів не обмежуватимуться. Про запровадження обмежень та їх характер "УЗ" повідомить додатково.

Криклій нагадав, що у "червоній" зоні для потягів далекого сполучення все ще залишаються Чернівецька, Житомирська та Закарпатська області. Втім, позитивна динаміка на Закарпатті, за словами міністра, дозволяє очікувати вихід з "червоної" зони найближчими днями.

Як повідомляли, Державна комісія ТЕБ та НС встановила з 11 квітня "червону" зону епіднебезпеки у Харківській області. Івано-Франківщина з 10 квітня переходить у "жовту" зону.