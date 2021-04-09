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Більше третини українців вважають високою загрозу вторгнення Росії

Побоювання набагато вищі, ніж під час інциденту в Керченській затоці.

Більше третини українців вважають високою загрозу вторгнення Росії
Фото: EPA/UPG

Більше третини українців вважають високою загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це свідчить соцопитування групи "Рейтинг", проведене 6-7 квітня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Учасників дослідження просили оцінити ймовірність наземного повномасштабного воєнного вторгнення зі сторони Росії.

36% опитаних заявили, що вважають таку ймовірність високою, 31% – середньою, 15% – низькою. Лише 12% сказали , що загрози немає.

У порівнянні з груднем 2018 року (коли відбулося захоплення Росією українських моряків), кількість тих, хто вважає, що загроза є високою, зросла майже у півтори рази.

В опитуванні взяли участь 2500 респондентів. Помилка репрезентативності - не більше 2,0%.

Нагадаємо, що з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації

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