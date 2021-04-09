В Офісі президента розповіли, як працюватиме Кримська платформа

В рамках платформи, серед іншого, можуть розглядатися питання посилення санкцій за окупацію Криму.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква назвав головні завдання Кримської платформи, перша зустріч якої має відбутися у серпні.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua.

За його словами, після проведення установчих зборів платформи на її базі має запрацювати центр, який опрацьовуватиме інформацію щодо Криму.

“Ми хочемо сформувати базу даних щодо незаконно затриманих у Криму, тих, хто перебуває у в’язницях в Росії, стосовно зниклих без вісти і так далі”, - повідомив Жовква.

За його словами, президент Зеленський прагне того, щоби Кримська платформа зайнялася питаннями щоденного відслідковування ситуації навколо Криму.

“Щоби кожен посол, кожен іноземець зміг завжди звернутися до цього нового центру і дізнатися, що відбувається із жителями Криму, що відбувається із самим півостровом. Наприклад, в контексті мілітаризації окупованої території чи розбудови Чорноморського флоту РФ”, - зазначив чиновник.

Він зазначив, що на базі Кримської платформи може бути ухвалений документ, аналогічний декларації Уеллса 1940 року, який не визнавав окупацію країн Балтії Радянським Союзом до моменту їх повної деокупації.

Окремо у межах платформи можуть розглядатися питання посилення санкцій за окупацію Криму.

“Захід запровадив обмеження щодо Росії через порушення прав Навального. А що, права людей в Криму не порушуються? Потрібно і тут запровадити санкційні заходи. І у нас є свій список”, - повідомив Жовква.

Він також розповів, у якій формі до роботи платформи можуть долучатися міжнародні партнери України.

“[Потрібно], щоби їхні посли у цьому центрі постійно працювали, слідкували за тим, що відбувається в Криму, ділилися із нами своєю інформацією, допомагали фінансово, надавали свою розвідувальну інформацію. Щоби у кожній важливій для нас державі був свій уповноважений щодо Криму. А цей центр буде усе збирати та акумулювати”, - пояснив високопосадовець.

Нагадаємо, 11 березня Рада національної безпеки та оборони ухвалила проєкт Стратегії деокупації та реінтеграції окупованого Криму.

12 березня голова МЗС Дмитро Кулеба запросив усі країни-члени ООН долучитися до Кримської платформи. Установчий саміт має відбутися в Києві 23 серпня 2021 року. Він покладе старт роботі Кримської платформи, там буде ухвалено короткий документ, у якому буде викладено бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму. Президент Володимир Зеленський запропонував ЄС долучитися до Кримської платформи новими санкціями.

У російському МЗС заявили, що будуть розглядати участь будь-яких країн у "Кримській платформі" як недружній щодо Росії крок і пряме посягання на її територіальну цілісність.

Українське МЗС розцінило погрози РФ майбутнім учасникам Кримської платформи як "політичний булінг".