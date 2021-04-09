Лауреати в номінації «Міський голова року великих міст»

Богдан Андріїв, Ужгородський міський голова, голова Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України

Найвагоміші здобутки в 2020 році? Реконструкція історичної частини міста: оновлення набережних, площі та скверу Шандора Петефі, реставрація історичних будівель, висадження дерев. Оновлення комунального автотранспорту – поява сучасних, стандарту ЄВРО-5 автобусів, з кондиціонерами та вайфаєм, системою для обліку пасажирів. Перемога на виборах міського голови Ужгорода.

Ваша «Формула успіху»? «Час не любить, коли його витрачають даремно». Генрі Форд.

Чи є у Вас мрія? «Ужгород – європейське місто». Коли Україна буде членом Євросоюзу, коли з нашого аеропорту зранку можна було б полетіти в будь-яку столицю ЄС, а увечері повернутися назад.

Ваш улюблений афоризм? Будь вдячним за те, що в тебе є, і не шкодуй про те, чого в тебе немає;

Хто, на Вашу думку, є взірцевим міським головою? Міхаель Гайпль, мер Відня, Іньякі Аскуна – мер міста Більбао (Іспанія). З ужгородських мерів мені імпонує постать Еміла Поповича.

Головна проблема всіх українських міст? Однозначно – засилля сміття. Це антисанітарія – забруднені вода та повітря. Як наслідок – поширення низки смертельних хвороб. Потрібні заводи із переробки сміття. А вже далі розвивати культуру поводження зі сміттям.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... збудую найкраще місто у світі – місто можливостей, місто здійснення мрій».

Віталій Кличко, Київський міський голова. Голова Асоціації міст України. Герой України

Найвагоміші здобутки в 2020 році? Всі мої професійні зусилля, як мера, зусилля міської влади були спрямовані на боротьбу з розповсюдженням коронавірусу. На захист здоров’я і життя киян. На організацію роботи системи охорони здоров’я відповідно до нових реалій. Ми забезпечили і всім необхідним наші медзаклади, і виплачуємо доплати столичним лікарям, продовжуємо оснащувати лікарні сучасним обладнанням, запровадили преференції для малого і середнього бізнесу. І також ми продовжували оновлення інфраструктури міста – ремонтували дороги і шляхопроводи, оновлювали парки та сквери, відкривали нові садочки, туристичні об’єкти.

Ваш життєвий девіз? «Немає нічого неможливого!».

Ваш улюблений афоризм? «Не всі можуть дивитися в завтрашній день. А я – можу!».

Хто, на Вашу думку, є взірцевим міським головою? Мені імпонує, як працює Білл де Блазіо, мер Нью-Йорка. Також Дітер Райтер, мер Мюнхена.

Головна проблема всіх українських міст? Міста повинні більше мати коштів, залишати зібраних податків (ПДФО) на свій розвиток. Більше мати повноважень для ухвалення оперативних рішень, які впливають на життя громад. Це і є суть місцевого самоврядування, децентралізації влади.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... покажу, хто такі сучасні Атланти :-) »

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Вважаю, що нам треба створювати сучасні об’єкти, які б претендували на таке визначення і були відомими в усьому світі.

Олександр Симчишин, Хмельницький міський голова, кандидат історичних наук

Найвагоміші здобутки в 2020 році? Отримання гранту і кредиту на будівництво сміттєпереробного заводу і упорядкування сміттєзвалиша, результати місцевих виборів, які показали рівень довіри містян до моєї команди. У 2020 році Хмельницький визнаний найсприятливішим містом для бізнесу в Україні (дослідження міжнародної організації USAID), за 5 років тут з’явилося більше 15 тисяч нових робочих місць. Також Хмельницький визнано найкомфортнішим містом в Україні за версією журналу “Фокус”.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети? Активність, мотивація, бажання рухатися вперед.

Бути сьогодні успішним – це… як казав Сковорода, «займатися сродною працею», робити те, що приносить задоволення – моральне і матеріальне.

Ваш улюблений афоризм? Слова з «Хороброго серця»: «Усі помирають, але не всі живуть».

Головна проблема всіх українських міст? Я бачу дві головні проблеми: стан мереж міського господарства, які треба терміново замінювати, а також поводження з побутовими відходами.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... і без точки опори буду перевертати світ і змінювати все навколо».