Управління містом має бути стандартизоване, як McDonald's

Ми звикли голосувати та радіти «міцним господарникам» які навели лад у тому чи іншому місті. Ми б’ємось у коментах на ФБ доказуючи хто навів у місті кращий лад. Кернес у Харкові чи Садовий у Львові, Кличко у Києві й Труханов у Одесі.

Проте ми упускаємо одну річ. Керування містом це проєкт. Величезний проєкт, але все одно проєкт. І керуватись місто має за законами прожект менеджменту та інституцій стандартизації. Кожен крок менеджерів має відповідати чітким показникам й інструкціям, а не забаганками і «надзусиллями» якихось людей.

Коли ви приходите в McDonald's, burger King, KFC чи будь-який інший ресторан швидкого харчування і замовляєте страву ви чітко знаєте якого вона буде смаку, розміру та якості. І так буде будь-де. Київ, Львів, Харків, Одеса.

Фото: EPA/UPG

Це не залежить від кухаря, директора закладу чи адміністратора. Вся справа у стандартизації, технологічних картах та детально розроблених КРІ для всіх співробітників закладу.

Уявіть як було б дивно читати дописи на кшталт «Ой у Цьому ресторані на оболоні гарний міцний господарник-директор, там так багато кладуть картоплі в порцію, не то що на Позняках.» «А у нас у Львові звісно наливають замість коли воду, проте бургери, майже завжди, не пересолені». Звісно це навіть уявити неможливо.

До чого це я? До того, що місто має працювати приблизно з такими ж алгоритмами. Не важливо хто керівник того чи іншого департаменту. Не має бути важливо кого призначили на ту чи іншу посаду у виконавчий орган, жек чи дирекцію. Мають бути чіткі показники ефективності та їх виконання.

"Добре, а навіщо тоді вибори?" запитаєте ви.

Тут все просто. Місцеві вибори як раз таки існують для того, аби люди обирали які конкретно це будуть стандарти. Обирали головного менеджера міста, який буде не в ручному режимі білити бордюри та хаотично ставити лавочки. Вибори це майданчик де кілька менеджерів презентують свою чітку покрокову програму дій та стандарти, за якими працюватиме вся структура управління містом та оцінюватиметься результат.

Що ж ми завжди маємо перед місцевими виборами? Листочки на сторінку-півтори з «Ми за все хороше і проти усього поганого» та словами «покращувати, розробляти, боротись» за цим посиланням розбирав програми політичних сил, які йшли на крайні місцеві вибори. Моя найулюбленіша цитата стала моїм особистим мемом «Ремонт та реставрація надбань тисячоліть», але там дуже багато смішних перлів, подивіться!

Читаємо програми партій на місцеві вибори 2020 у Києві. Знову популізм? |Максим Бахматов Радник #56

Якщо ж ви вважаєте, що у вас у місті мер «Міцний Господарник» і він навів лад там де все і так мало б бути налагоджено, то в наступний раз, коли будете їсти бургер в ресторані швидкого харчування не забудьте підійти до менеджера залу та сказати «Дякую вам за те, що цей бургер такий як завжди, а не вдвічі менший»

Дарую цю пораду всім мерам всіх міст України. Ще 4 поради з управління містами у відео.