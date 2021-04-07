«Ніколи більше не переїдайте» Ґлена Лівінґстона. Уривок із книги

У книзі ви прочитаєте дієві способи того, як навчитись складати свій власний план харчування, як почати розрізняти справжній голод від бутафорного. Автор, психолог Гленн Лінгвістон, провів дослідження харчових звичок понад 40 тисяч людей та сформував причини, через які ми не можемо схуднути чи отримати бажану форму тіла. Як подолати ментальні блоки, сформувати власний план харчування і неухильно його дотримуватися – все це у цій гарячій новинці.

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Чи дійсно навіть один шматочок поза Планом Харчування — це переїдання?

Мене багато критикують, тому що я визначаю переїдання як навіть один укус або шматок поза межами вашого ретельно визначеного Плану Харчування. Критики кажуть, що це неможливий стандарт і, коли люди не можуть йому відповідати, я просто налаштовую їх на переїдання.

Але я категорично не згоден.

Дивіться, цей напрямок мислення передбачає, що вам ОБОВ’ЯЗКОВО слід почати харчову оргію в момент, коли ви зрозумієте, що припустилися помилки…

Натомість краще — зрозуміти, що думка: «Ми вже все зіпсували, давай решту дня просто об’їдатися», — це найсправжнісінький Свинячий Вереск у всій своїй красі…

Просто заженіть Свиню назад у клітку та продовжуйте, ніби нічого не сталося…

Не має значення, що сталося п’ять секунд, п’ять хвилин, п’ять місяців чи п’ять років тому!

Як було розглянуто раніше, немає жодного приводу вибивати собі молотком усі зуби в момент, коли ви зрозумієте, що надкололи зуб… Немає підстав для того, щоб лучник випустив усі свої стріли повз ціль лише тому, що один раз не влучив у яблучко…

І немає причин увесь час пробувати, наскільки гаряча духовка, тому що ви один раз випадково опеклися! Завжди живіть теперішнім моментом, щоб бути здоровим… і з вами все буде добре. Без критерію «один шматок поза Планом Харчування — це переїдання» ваша особиста ціль стане нечіткою і розпливчастою.

А якщо ви не знаєте, де ціль, як ви збираєтесь у неї влучити?

Мої критики сказали б вам, що ви просто повинні цілитися у напрямку цілі… Але ж так значно більше ймовірності, що ви не влучите, порівняно з ціллю, яку ви бачите з кришталевою чіткістю?

Чому б не намалювати чітку межу навколо центру цілі, щоб ви могли сконцентрувати всю свою енергію — справді саму суть свого буття — на тому, щоб у нього влучити? Тоді, якщо ви випадково не влучите, просто проаналізуйте, переналаштуйте себе та спробуйте ще раз. Якщо ви й далі це робитимете, ваш результат ОБОВ’ЯЗКОВО покращиться…

Але не в тому випадку, якщо вам навіть не вдається прицілитися. І саме таку свиню нам підкладає філософія «нечіткої цілі» («покращення проти досконалості» та «настанови, а не правила»)…

Це заважає нам цілитись У ПРАВИЛЬНОМУ напрямку! Ну, не знаю, як ви, але якщо гра буде налаштована проти мене від самого початку, я просто сидітиму на місці і регулярно битиму себе по голові лопатою.

Але на фіг таке…

Тому що я НЕ збираюся найближчим часом з розкішними ґулями від лопати відвідувати відділення невідкладної

допомоги…

Я буду цілити в яблучко МОЄЇ мішені в харчуванні…

І я ТОЧНО знатиму, де вона.

Якщо я облажаюсь, то спробую знову…

Тому що це ЄДИНИЙ знайдений мною спосіб відкинути всі сумніви і невпевненість зі свого розуму, щоб мати змогу сконцентруватися на цілі.

Моя Свиня ненавидить цей план…

Але це дає мені величезну впевненість…

І якщо хтось із нас повинен страждати, ну, ви знаєте, хто це буде! Один шматок поза межами вашого ретельно визначеного Плану Харчування — це переїдання… Але щойно ви зрозумієте, що помилилися, ви просто зупинитися та продовжите свою справу. «Ми не дотрималися Плану, тож улаштуймо вечірку!» — це найсправжнісінький

Свинячий Вереск, який слід ігнорувати.

Плюс… якщо ви не можете згодитися з тим, що один шматочок — це переїдання, то це спірне питання. У вас є вагома причина відмежувати невеликі помилки від харчових оргій, коли ви аналізуєте свій прогрес. Попри те що ви ніколи більше не будете переїдати, практичний курс, який проходять більшість людей, передбачає неодноразові помилки та відновлення курсу.

Отже, корисно мати можливість озирнутися назад і сказати: «Я радше визначаю моменти переїдання і завдаю собі значно меншої шкоди». Дійсно, перше, що помічає більшість людей, — це зникнення всіх харчових оргій.

Тож, якщо ви хочете розрізняти, коли тільки «послизнулися», відступивши від свого Плану Харчування на кілька укусів, а коли влаштували харчову оргію на тисячі калорій і дозволили Свині пуститися берега… будь ласка.

Але хоч що б ви робили, не розмивайте межу між дотриманням та недотриманням свого Плану Харчування, оскільки ви створите діру, крізь яку Свиня може вибратися на волю. А якщо ваш План Харчування занадто обмежує, змініть його!

Змінюємо План Харчування

Ідея зміни Плану Харчування містить великий парадокс. З одного боку, щоб мати будь-який шанс на успіх, ми повинні на 100 % дотримуватися плану, якого поклялися дотримуватися. Інакше Свиня зможе розширити крихітну дірочку, яку ми залишимо в нашому Плані, і вирветься, щоб почати велику харчову оргію. З іншого — прогрес ґрунтується на експериментах і навчанні. Ми завжди повинні використовувати нові

докази, коли вони з’являються. І ми повинні вміти вчитися на своїх помилках. Найкращі Плани Харчування еволюціонують, тому важливо зберегти здатність до адаптації.

Наприклад, кілька тижнів тому лікар показав мені нову серію досліджень, в результаті якої припустили, що фрукти засвоюються в присутності жирної їжі швидше, а не повільніше, як вважали раніше. Це означало, що моє правило «їсти фрукти тільки разом з горіхами та насінням» — яке спочатку було призначене для зниження мого глікемічного навантаження та боротьби з генетичною схильністю до високих тригліцеридів — насправді було контрпродуктивним. Було б нерозумно наполягати на дотриманні цього правила в контексті нової інформації, хоча раніше я на 100 % ручався за неї.

Так само, оскільки харчова промисловість витрачає мільярди на розробку дешевих, надзвичайно смачних продуктів — і дуже звабливої упаковки, — багато людей не хочуть визнати, що певним видам Свинячого Їдла місце в свинячому кориті, а не в їхній тарілці. Їхня Свиня благає, щоб її їдло залишалося в категорії «Обмежено», і вигадує з цією метою нескінченні варіанти правил, яких згодна дотримуватися «цього разу»… якщо ми лише дамо їй іще один шанс.

Наша природна схильність — залишати в дієтах якомога більше тих продуктів, від яких ми отримуємо задоволення. А оскільки хороший План Харчування дійсно повинен бути приємним, може знадобитися кілька експериментів, щоб відокремити бажання Свині до токсичних задоволень від власних здорових бажань.

Добре поміркувавши, ви можете в будь-який час змінити План Харчування… Але ваша Свиня ніколи цього не зробить!

Ми повинні адаптувати свій План Харчування тоді, коли маємо на це ґрунтовні підстави — навіть якщо кожного разу клянемося НІКОЛИ більше його не змінювати. Але оскільки Свиня завжди зробить усе, що в її силах, щоб переконати нас, що переїдати — абсолютно нормально, ми повинні застосувати просту процедуру, щоб переконатися, що ці зміни не навіяні Свинею. Тому, перш ніж змінювати План Харчування, важливо поставити собі складні запитання.

► Ви зробили письмову копію Плану Харчування і зберегли її десь, щоб можна було легко знайти, якщо знадобиться «відкотити» план до кращої попередньої версії? Свиня прагне анархії, щоб переїсти. Збереження та захист «закону», щоб в разі необхідності переглянути його, — це те, що роблять люди, а не свині.

► Ви знайшли час «обдумати на папері» запропоновані вами зміни? Ваша Свиня наполягає, що більшість бажаних нею змін надзвичайно актуальні, оскільки знає, що навряд чи ви ухвалите рішення на її користь, якщо добре поміркуєте над тим, що запропоновано. Люди розглядають зміни до закону як серйозні питання, гідні ретельних роздумів та аналізу. Свині хочуть негайних змін для негайного задоволення. Люди використовують свій інтелект та здатність отримувати відкладені задоволення, щоб зробити більш мудрий і здоровий вибір.

► Чи справді чітко сформульовані ваші зміни? Взагалі,плани харчування покращуються повільно та обдумано (як і закон). Але Свині наполягають на нечітко сформульованих змінах, які часто мають поверхневий та імпульсивний характер.

► Чи можете ви детально та конкретно сформулювати причину зміни, якої прагнете? (Не зміну, а її обґрунтування.) Погано сформульовані причини, найімовірніше, надходять від Свині. Основне обґрунтування для Свині — це наскільки продукт смачний/ приємний. Оскільки ця причина дуже примітивна і прозора, Свиня вважає за краще, щоб вона взагалі не була озвучена. Тож, перш ніж змінювати свій план, запитайте себе, чи зміна, яку ви плануєте, являє собою законну можливість покращити ваше харчування, рівень комфорту та самопочуття. Докладно сформулюйте варту довіри причину, а потім проаналізуйте її — лише щоб переконатися, що на неї не вплинула Свиня.

► Ви впевнені, що взагалі потрібно щось міняти? Найчастіше причиною переїдання стає Проста Свиняча Атака (непомічений Свинячий Вереск), а не проблема з Планом Харчування. Але емоції та фізіологічні прояви переїдання можуть викликати у нас ПОЧУТТЯ, що існує щось жахливо неправильне і що це необхідно терміново змінити. Чи не дієвіше просто почати спочатку та знову на 100 % дотримуватися Плану Харчування?

► Якщо зміна, про яку йдеться, була викликана епізодом переїдання, чи минуло достатньо ЧАСУ, щоб ваше тіло позбулося фізичного впливу Свинячого Їдла? На це може знадобитися кілька днів. Та ви не можете довіряти своєму біологічному відчуттю голоду… яке було тимчасово зіпсоване Свинею. Ви повинні бути особливо обережними, щоб зробити розумно обґрунтований вибір їжі після випадку переїдання.

► Навіть якщо, обдумавши зміну, ви зрозуміли, що вона не була навіяна випадком переїдання, почекайте принаймні кілька днів та розгляньте всі вищезазначені пункти.

Якщо ж ви успішно пройшли всі вищезазначені питання, то, найімовірніше, зміни вносите саме ВИ, а не ваша Свиня, і ви можете продовжувати рухатися вперед зі стовідсотковою впевненістю.

Цілком нормально змінювати свій План Харчування, якщо ви впевнені, що робите це з поважних причин і не перебуваєте під впливом Свині. Більше того, попри очевидний Великий Парадокс, ми повинні бути готові і вміти адаптуватися в процесі навчання.

Просто скористайтеся наведеними запитаннями, щоб переконатися, що адаптуєтесь саме ВИ, а не ваша Свиня! (Примітка: якщо бажаєте повісити перелік таких критеріїв на стіну, завантажуйте і роздруковуйте готовий варіант плану «Як змінити ваш План Харчування».