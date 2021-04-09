Більшість українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, - соцопитування

Більшість українців (68%) вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, 22% - у правильному. 10% – не визначилися. У порівнянні з березнем ситуація не змінилась.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 45% опитаних, не довіряють – 52%. Дмитру Разумкову довіряють 32%, не довіряють – 35%, не знають його – 29%. Юлії Тимошенко довіряють 30%, не довіряють – 68%. Петру Порошенку довіряють 25%, не довіряють – 74%. Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють – 59%, не знають його – 14%. Денису Шмигалю довіряють 17%, не довіряють – 50%, майже третина не чули про такого. Віктору Медведчуку довіряють 16%, не довіряють – 71%, не знають його – 11%.

У парламентському рейтингу лідирує партія "Слуга народу" (22,9% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати). За партію "Європейська солідарність" – 14,6%, партію "Опозиційна платформа – За життя" – 14,2%, партію "Батьківщина" – 12,9%, партію "Сила і честь" – 4,7%, Радикальну партію – 4,4%, "Українська стратегія Гройсмана" – 4,3%, партію Мураєва "Наші" – 3,5%, «УДАР» – 3,4%, партію "Свобода" – 3,4%, партію Шарія – 3,4%, партію "Голос" – 2,6%, партію "Самопоміч" – 2,4%.

Президентський рейтинг очолює Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом то його підтримали б 24,9% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. За Порошенка проголосували б 13,1%, Тимошенко – 12,1%. Бойка – 11,9%, Смешка підтримують 6,8%, Гройсмана – 5,1%, Ляшка – 4,9%, Разумкова – 4,8%, Мураєва – 4,6%, Садового – 2,6%, Яценюка – 2,2%, Тягнибока – 1,8%, Рудик – 0,4%.

"Моделювання другого туру президентських виборів дало наступні результати: Зеленський перемагає у всіх можливих варіантах з найближчими опонентами, при цьому близько третини виборців висловили неготовність прийти на вибори або ж вагалися із відповіддю", - йдеться у повідомленні.

Серед тих, то має намір голосувати і визначився з вибором результати наступні: у парі Зеленський проти Порошенка результат 64% на 36% на користь чинного Глави держави. У парі Зеленський проти Тимошенко – 57% на 43%, у парі Зеленський проти Бойка – 67% на 33%. У парі Тимошенко проти Порошенко – 59% на 41% на користь лідера партії "Батьківщина". У парі Бойко проти Порошенка – паритет 51% на 49%.