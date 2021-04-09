Фото: facebook.com/mykola.bojko

Територію комунального підприємства "Київблагоустрій" вночі 9 квітня закидали лампочками з зеленкою.

Про це повідомив в.о. директора підприємства Микола Бойко, який напередодні знайшов під своїм будинком пляшки з "коктейлем Молотова" і записку з погрозами.

"Такий ранок сьогодні у КП "Київблагоустрій" та Департаменту міського благоустрою [які знаходяться за однією адресою]. Пошкоджені автівки, розписаний паркан, по території розкидані лампочки із зеленкою. Працює слідчо-оперативна група", - написав Бойко у фейсбуці.

Фото: facebook.com/mykola.bojko

Фото: facebook.com/mykola.bojko

Фото: facebook.com/mykola.bojko

Фото: facebook.com/mykola.bojko

Фото: facebook.com/mykola.bojko

Мерія пов'язує погрози та напад з боротьбою проти незаконних МАФів.

24 березня на Троєщині в Києві чоловік виліз на МАФ, який приїхали демонтувати комунальники, облився бензином та погрожував спалити себе. В той же день один з підприємців порізав колеса евакуатору, задіяному в демонтажі МАФів, коли той стояв на світлофорі.

8 квітня в.о. директора київського комунального підприємства "Київблагоустрій" Миколі Бойку під парканом будинку лишили пляшки з "коктейлем Молотова" та записку з погрозами.

Обидва факти розслідує Національна поліція. Перший випадок кваліфікували як хуліганство (ч. 2 ст. 296 ККУ), другий - як погрозу знищення майна (ч. 1 ст. 195 ККУ).