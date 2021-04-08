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Директор "Київблагоустрою" отримав погрози у вигляді пляшок з "коктейлем Молотова" під будинком

Мерія пов'язує це з демонтажем незаконних МАФів.

Фото: facebook.com/mykola.bojko

В.о. директора київського комунального підприємства "Київблагоустрій" Миколі Бойку під парканом будинку лишили пляшки з "коктейлем Молотова" та записку з погрозами.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Олексій Кулеба, який пов'язує ці погрози з демонтажем незаконних кіосків.

"Ми стикнулись зі супротивом організованих груп, які не бажають наведення ладу у місті, не хочуть працювати прозоро та сплачувати кошти до бюджету. І це не «малі підприємці», як дехто хоче подати, це великі мережі незаконних МАФів, що приносять власникам мільйонні неоподатковані прибутки", - заявив він.

"Ми почали отримувати прямі погрози нам та нашим сім’ям. І це не жарти. Сьогодні вранці сталася надзвичайна подія. Директору комунального підприємства під парканом будинку лишили пляшки з «коктейлем Молотова» та запискою з погрозами", - написав Кулеба в фейсбуці.

Сам Бойко повідомив, що звернувся до правоохоронних органів з проханням розслідувати цю подію.

"Сьогодні ранком, 8 квітня, біля паркану мого будинку,  де я мешкаю разом зі своєю сім'єю, мене чекав досить неприємний сюрприз. При вході стояли чотири пляшки із «коктейлями Молотова», ворота були облиті бензином. В одній із пляшок  — «вітальна» записка з текстом, який я вважаю прямою погрозою мені та моїй сім'ї", - написав він у фейсбуці.

Він також пов'язує те, що сталося, з демонтажем кіосків.

Нагадаємо, що 24 березня на Троєщині в Києві чоловік виліз на МАФ, який приїхали демонтувати комунальники, облив себе бензином та погрожував спалити себе. В той же день один з підприємців порізав колеса евакуатору, задіяному в демонтажі МАФів, коли той стояв на світлофорі.

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