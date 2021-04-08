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Аеропорт у Дніпрі офіційно змінив назву

Планується, що новий термінал аеропорту почне працювати до кінця наступного року.

Аеропорт у Дніпрі офіційно змінив назву

Аеропорт "Дніпропетровськ" офіційно змінив назву на аеропорт "Дніпро".

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Стара назва аеропорту "Дніпропетровськ" залишилася остаточно в минулому. У сертифікатах аеродрому, збірнику аеронавігаційної інформації, в інформаційних матеріалах, а також в реєстрах нинішній аеропорт вже має назву «Днiпро»", - написав він у фейсбуці.

Криклій повідомив, що вже цієї весни жителі Дніпра та Дніпропетровської області зможуть проголосувати, на честь якого знакового історичного діяча буде названий новий міжнародний аеропорт.

Міністр додав, що вже до кінця наступного року почне функціонувати новий термінал, до якого будуть перенаправлені всі літаки, а до кінця 2023 року в Дніпрі буде нова злітно-посадкова смуга.

Як повідомляли, в лютому МІУ підписало контракт на будівництво аеродрому в Дніпрі вартістю 4 млрд гривень.

Нагадаємо, що термінал міжнародного аеропорту у Дніпрпі перебуває у приватній власності, а злітно-посадкова смуга належить державі. Попередня влада розглядала можливість побудувати новий аеропорт у смт Солоне - між Дніпром і Запоріжжям, але після приходу до влади Володимира Зеленського від цього проєкту відмовилися.

 

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