НКРЕКП ухвалила постанову про річну ціну на газ
НКРЕКП ухвалила постанову про річну ціну на газ
Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна»
Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна»
​Майже 100 "слуг народу" у 2020 році купили автомобіль, квартиру або землю, - КВУ
​Майже 100 "слуг народу" у 2020 році купили автомобіль, квартиру або землю, - КВУ
У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні
У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні
Витренко ищут замену
Витренко ищут замену
На місці зберігання хабаря брата голови ОАСК знайшли антикваріат, документи Вовка і гроші в п'яти валютах
На місці зберігання хабаря брата голови ОАСК знайшли антикваріат, документи Вовка і гроші в п'яти валютах
Україна уклала рамковий договір з Pfizer, який не зобов'язує до купівлі-продажу, - Жумаділов
Україна уклала рамковий договір з Pfizer, який не зобов'язує до купівлі-продажу, - Жумаділов
Вітренко написав заяву на звільнення, – джерела
Вітренко написав заяву на звільнення, – джерела
Київська влада відмовляється демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви
Київська влада відмовляється демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви
ГоловнаСуспільствоВійна

ТКГ підтвердила необхідність повного припинення вогню на сході України

Наступне, чергове загальне засідання ТКГ заплановане на 14 квітня.

ТКГ підтвердила необхідність повного припинення вогню на сході України
Зал переговоров ТКГ в Минске
Фото: Facebook/Ирина Геращенко

Сьогодні відбулась екстрена позачергова зустріч Тристоронньюї контактної групи. За її результатами сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

Зазначається, що єдиним робочим питанням зустрічі стало повернення до суворого дотримання домовленостей про припинення вогню, досягнутих 22 липня 2020 року.

"Сторони підтвердили: готовність та необхідність дотримання режиму припинення вогню та виконання домовленостей від 22 липня 2020 року; що не залишилося жодних додаткових умов для цього", - йдетьсяуповдіомленні.

За підсумками засідання спільна заява, яку запропонував координатор Підгрупи з безпеки Глава СММ ОБСЄ посол Яшар Халіт Чевік, та на користь прийняття якої висловилася українська сторона, ухвалена не була. 

"Російська сторона зажадала внести додаткові корективи у текст підсумкової заяви, які, за оцінками української сторони, мали задум показати її у більш вигідному для неї світлі. Наша позиція: ми ще раз підтверджуємо, що у повному обсязі дотримуємося режиму припинення вогню та продовжуємо змістовні консультації з метою реального зниження рівня насильства на лінії розмежування", - сказано у повідомленні.

Наступне, чергове загальне засідання ТКГ заплановане на 14 квітня.

Нагадаємо, що за результатами чергового засідання ТКГ на рівні глав делегацій 31 березня досягти згоди про припинення вогню на Донбасі не вдалося.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також