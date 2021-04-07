З яких матеріалів виготовляються пам'ятники на могили?

Монтаж надгробка на могилу родича чи друга - кращий спосіб увічнити пам'ять про нього на довгі роки. Однак далеко не всі стели здатні простояти стільки, скільки чекають від них близькі померлого. Секрет довголіття стели полягає в матеріалі, з якого вона виготовлена. Чим він міцніший, тим довше прослужить надгробок.

Переваги та недоліки різних матеріалів

При виборі надгробку велика увага покупців приділяється його надійності, простоті в догляді і естетичним якостям. За властивостями різні матеріали значно відрізняються один від одного. Тому перш, ніж замовляти виготовлення стели, слід ознайомитися з перевагами та недоліками кожного з них.

Граніт

Один з найміцніших матеріалів в природі. Пам'ятники з граніту переважною більшістю майстрів визнаються найнадійнішими і довговічними. За показниками міцності граніт поступається лише алмазу. У природі граніт зустрічається переважно в гірській місцевості.

Пам'ятники з граніту зберігають свій вигляд протягом десятиліть. Серед головних переваг надгробків з цього матеріалу потрібно виділити:

мінімальне вологопоглинання - пам'ятники з граніту не вбирають воду, яка здатна зруйнувати надгробок зсередини;

простота в догляді - на поверхні гранітної стели не залишається плям після снігу і дощу, тому надгробки з цього матеріалу не вимагають регулярного очищення;

різноманітність відтінків - пам'ятники з граніту бувають не тільки чорними або сірими. В асортименті багатьох майстерень можна знайти стели з червоного, рожевого або коричневого каменю.

Щоб гранітні пам'ятники прослужили якомога довше, важливо правильно вибрати майстерню, яка спеціалізується на їх виготовленні. Компанія «ArgestStone» має багаторічний досвід, що дозволяє втілювати в реальність будь-які ідеї клієнтів.

В наявності компанії «ArgestStone» завжди є великий вибір готових одинарних і подвійних надгробків. При необхідності дизайнери компанії готові розробити індивідуальний авторський проєкт для виготовлення оригінального пам'ятника з урахуванням всіх побажань клієнтів.

Мармур

Природний мінерал з карбонату кальцію, по своїй твердості значно поступається граніту. Він має більш високий рівень вологопоглинання, тому надгробки з мармуру не рекомендується встановлювати в регіонах з високою вологістю. В іншому випадку вода почне проникати в пори матеріалу, замерзати і руйнувати його зсередини.

Через свою «м'якість» мармур легше піддається обробці. Досвідчені майстри можуть вирізати з нього навіть будь-які складні форми, однак через постійний вплив вітру і інших природних явищ можливий ризик пошкодження особливо дрібних деталей надгробка.

Бетон

Цей матеріал був популярний кілька десятиліть тому. Сьогодні бетонні надгробки зустрічаються все рідше через їх невисоку міцність.

На бетонні стели можна нанести гравіювання. До того ж, вони не піддаються поліровці. Єдиний варіант оформлення - фарбування, яке доведеться періодично оновлювати.

Серед плюсів бетонних надгробків можна виділити хіба що найнижчу вартість на ринку.

Підбиваючи підсумки

На сьогоднішній день саме граніт виправдано вважається самим довговічним матеріалом для виготовлення надгробків. Гранітні пам'ятники не бояться погодних явищ, їм не страшні затяжні морози і прямий вплив УФ-променів. При цьому стели з граніту зберігають свій вигляд десятиліттями, не втрачаючи в чіткості і деталізації гравіювання.

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