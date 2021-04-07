Фотографа Євгена Нікіфорова підозрюють у смертельній ДТП, журналістська спільнота вимагає неупередженого розслідування

Журналісти, фотографи, оператори, діячі культури та репортери, які зазвичай працюють "у полях", вимагають чесно і неупереджено розслідувати інцидент, що стався у березні за участю відомого фотографа Євгена Нікіфорова. Його звинувачують у смертельній ДТП.

Відкрите звернення адресовано міністру внутрішніх справ, генеральному прокурору, комітету з питань свободи слова Верховної Ради та міністру культури і інформаційної політики України.

Підписанти звернення також просять дослідити дії поліції Одеської області, співробітники якої не звернули увагу на конфлікт, що передував загибелі громадянина Ігоря Буздужі, і зняти безпідставні обвинувачення з Євгена Нікіфорова.

"Ми також просимо не допустити політизації цієї справи і несправедливого обвинувачення", - йдеться у зверненні.

Фотографа Євгена Нікіфорова підозрюють у скоєнні ДТП, що призвело до смерті людини. 14 березня селі Василівка Біляївського району Одеської області чоловік на ім’я Ігор Буздужа відкрив дверцята машини фотографа і ймовірно намагався залізти всередину, але водій поїхав вперед. Буздужа пробіг сотню метрів, впав і помер від травм. Нікіфоров і його брат кажуть, що Буздужа погрожував їм і намагався відібрати техніку, а його друг навіть вдарив фотографа, тому вони й втекли. Друг загиблого - Олександр Соборов - заявив журналістам, що вони тільки хотіли подивитись відео з дрона. Мовляв, Нікіфоров знімав на відео будинок, до якого загиблий пішов, щоб сходити в туалет.

Того ж дня співробітники поліції Одеської області повідомили Нікіфорову, що його підозрюють у ДТП, а чоловік, який намагався залізти в його авто, загинув, і звинуватили у цьому фотографа.

"При цьому у поліції не було достатньо доказів і реальних підстав для затримання, фактично воно було незаконним, на що неодноразово звертав увагу адвокат Нікіфорова. Нікіфорову закидають частину 2 статті 286 кримінального кодексу України. Разом з тим слідчий в тексті підозри не згадує ні про конфлікт, ні про те, що чоловік здійснив розбійний напад і погрожував братам Нікіфоровим насильством. Також в лікарському висновку про смерть Ігоря Буздужі написано, що причиною смерті стали «численні травми голови» і є приписка, що «пішохід був травмований від зіткнення з легковим автомобілем». Однак як саме лікар це встановив, незрозуміло, ніби йому сказали так написати спеціально", - йдеться у зверненні.

Зі свого боку Євген Нікіфоров 15 березня звернувся до Білгород-Дністровської РВП ГУНП в Одеській області з метою відкрити кримінальне провадження щодо розбійного нападу на нього з метою привласнення знімальної техніки. Проте у поліції цю заяву внесли в ЄРДР лише через два тижні після подання заяви – після скарги адвоката і рішення суду. Станом на 7 квітня жодних зрушень по цій справі немає.

"Євген Нікіфоров не винен у тому, що двоє громадян у стані алкогольного сп’яніння вели себе агресивно, намагалися відібрати знімальну техніку, перешкоджали його професійній діяльності (стаття 171 Кримінального кодексу України) та проникнули в його автомобіль. Вони не могли не розуміти наслідків такої поведінки, яка не може розцінюватися інакше, ніж напад. Те, що вони були напідпитку, для правоохоронних органів та суду має бути обтяжуючими обставинами, а не виправданням, як це намагається показати сторона обвинувачення", - зазначається у зверненні.

Повідомляється, що в результаті апеляції з боку обвинувачення в Одеському апеляційному суді 5 квітня Нікіфорову змінили запобіжний захід: з нічного домашнього арешту на цілодобовий домашній арешт.

Євген Нікіфоров - український фотограф, художник, режисер, член Української асоціації професійних фотографів. Автор книги Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics; архітектурного путівника по українських мозаїках, виданого німецьким видавцем DOM Publishers у 2020 році, учасник близько 40 всеукраїнських та міжнародних виставок, учасник проєкту Discover Ukraine Bit by Bit у Відні, організованого Українським Інститутом для посилення культурної дипломатії нашої держави в ЄС. Він зібрав безпрецедентний фотоархів монументального мистецтва по всій країні і зробив великий вклад у збереження української культури та репрезентації її за кордоном.