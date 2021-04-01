Поблизу міста Березань на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох вантажних автівок. В результаті постраждав водій однієї з них.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Наприкінці минулої доби на 70 км автодороги Київ - Харків трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівок Daf, Man та Scania. Попередньо, водії вантажівки Scania та Man здійснили вимушену зупинку, оскільки один із них мав замінити переднє колесо. В той час, коли водії займались заміною колеса, керманич вантажівки Daf, ймовірно, не врахував дорожньої обстановки та не обрав безпечної швидкості руху, в наслідок чого здійснив зіткнення з обома припаркованими вантажівками", - йдеться у повідомленні.

На місці події працювали рятувальники та медики, які шпиталізували 39-річного водія вантажівки Daf.

Також, два екіпажі патрульних забезпечували безпеку дорожнього руху. Надалі слідчі встановлюватимуть всі обставини цієї ДТП.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Нагадаємо, 27 березня на Миколаївщині внаслідок лобового зіткнення вантажівки та легковика загинуло троє осіб.