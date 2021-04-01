Поблизу міста Березань на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох вантажних автівок. В результаті постраждав водій однієї з них.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
"Наприкінці минулої доби на 70 км автодороги Київ - Харків трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівок Daf, Man та Scania. Попередньо, водії вантажівки Scania та Man здійснили вимушену зупинку, оскільки один із них мав замінити переднє колесо. В той час, коли водії займались заміною колеса, керманич вантажівки Daf, ймовірно, не врахував дорожньої обстановки та не обрав безпечної швидкості руху, в наслідок чого здійснив зіткнення з обома припаркованими вантажівками", - йдеться у повідомленні.
На місці події працювали рятувальники та медики, які шпиталізували 39-річного водія вантажівки Daf.
Також, два екіпажі патрульних забезпечували безпеку дорожнього руху. Надалі слідчі встановлюватимуть всі обставини цієї ДТП.
Нагадаємо, 27 березня на Миколаївщині внаслідок лобового зіткнення вантажівки та легковика загинуло троє осіб.