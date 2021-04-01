Блаженніший Святослав: Драматичні події ставлять дуже радикальні питання: або ти – справжній християнин, або ти – out
Блаженніший Святослав: Драматичні події ставлять дуже радикальні питання: або ти – справжній християнин, або ти – out
Артур Палатний: «Удар» – це не про вибори та електорат, це – про країну і українців»
Артур Палатний: «Удар» – це не про вибори та електорат, це – про країну і українців»
Київ посилює карантин: проїзд у транспорті - лише за спецперепустками
Київ посилює карантин: проїзд у транспорті - лише за спецперепустками
Депутатка "Слуги народу" написала, що "треба звалювати" з України
Депутатка "Слуги народу" написала, що "треба звалювати" з України
На троих. Почему Путин, Макрон и Меркель договариваются без Украины
На троих. Почему Путин, Макрон и Меркель договариваются без Украины
​Пентагон відреагував на повідомлення про війська РФ на кордоні з Україною
​Пентагон відреагував на повідомлення про війська РФ на кордоні з Україною
Уряд підготував пропозиції щодо переносу центральних органів виконавчої влади з Києва до регіонів
Уряд підготував пропозиції щодо переносу центральних органів виконавчої влади з Києва до регіонів
Україна заборонила імпортувати з Росії пшеницю, олію, миючі засоби і папір
Україна заборонила імпортувати з Росії пшеницю, олію, миючі засоби і папір
Меркель і Макрон провели з Путіним спільну відеоконференцію
Меркель і Макрон провели з Путіним спільну відеоконференцію
ГоловнаСуспільствоПодії

Біля Березані водій фури влетів у дві припарковані вантажівки

Чоловіка забрала швидка допомога.

Біля Березані водій фури влетів у дві припарковані вантажівки
Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Поблизу міста Березань на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох вантажних автівок. В результаті постраждав водій однієї з них.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Наприкінці минулої доби на 70 км автодороги Київ - Харків трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівок Daf, Man та Scania. Попередньо, водії вантажівки Scania та Man здійснили вимушену зупинку, оскільки один із них мав замінити переднє колесо. В той час, коли водії займались заміною колеса, керманич вантажівки Daf, ймовірно, не врахував дорожньої обстановки та не обрав безпечної швидкості руху, в наслідок чого здійснив зіткнення з обома припаркованими вантажівками", - йдеться у повідомленні.

На місці події працювали рятувальники та медики, які шпиталізували 39-річного водія вантажівки Daf.

Також, два екіпажі патрульних забезпечували безпеку дорожнього руху. Надалі слідчі встановлюватимуть всі обставини цієї ДТП.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Нагадаємо, 27 березня на Миколаївщині внаслідок лобового зіткнення вантажівки та легковика загинуло троє осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також