​Прокуратура скерувала в суд обвинувальний акт щодо киянина, який побив Балуха

Київська прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який спричинив тілесні ушкодження колишньому політв'язню, кримчанину Володимиру Балуху.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

"Як встановило слідство, між потерпілим та підозрюваним виник словесний конфлікт, у ході якого останній спричинив В. Балуху тілесні ушкодження, з якими його було госпіталізовано до КМКЛ ШМД. За результатами проведеної судово-медичної експертизи встановлено, що отримані потерпілим тілесні ушкодження відносяться до тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння", - йдеться у повідомленні.

На теперішній час обвинувальний акт за ч. 1 ст. 121 КК (умисне тяжке тілесне ушкодження) скеровано до Дніпровського районного суду Києва для розгляду по суті. За вчинене чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 8 вересня минулого року Балуха знайшли побитим у столичному Гідропарку. У нього була зламані рука та ключиця. Офіс президента заявив, що "вкрай стурбований інформацією про напад на колишнього політв'язня" та вимагає від Нацполіції швидкого та повного розслідування цього злочину.

Пізніше в Нацполіції розповіли про деталі побиття Балуха. На 14 вересня його стан залишався стабільно важким. 16 вересня стало відомо, що Балух приходив до тями і намагався зняти пов’язку з голови. Тому лікарі ввели його в стан медикаментозної коми.

Свідок у справі, яка власне і знайшла Балуха закривавленим, розповіла, що він був тверезим. Жінка каже, звернула увагу на його вишиванку і одразу зрозуміла, що це не безхатько, а людина, яка стала жертвою злочину. Ушкодження на голові, за її словами, не схожі на рану від падіння з невеликої висоти.

18 вересня поліція затримала підозрюваного в побитті колишнього політв'язня, наступного дня суд заарештував його. Підозрюваний - 32-річний мешканець Київщини, безробітний, повністю визнає свою вину, відмовився від адвоката. За його словами, конфлікт із потерпілим відбувся на побутовому підґрунті.

22 жовтня минулого року Балуха виписали з лікарні.

Володимир Балух - кримчанин, після окупації півострова він публічно висловлювався про те, що включення півострова до складу Росії є незаконним. На знак протесту в березні 2014 року він вивісив державний прапор України на даху свого будинку. Після цього окупаційна влада півострова почала його переслідувати.