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Протягом доби на Донбасі обстрілів не зафіксовано, - штаб ООС

Оккупанти продовжують збивати безпілотники ОБСЄ.

Протягом доби на Донбасі обстрілів не зафіксовано, - штаб ООС
Фото: Макс Левин

Протягом доби, 31 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Однак, українська сторона СЦКК повідомляє про порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців відповідно до звіту СММ ОБСЄ від 30 березня.

Так, окупанти продовжують застосовувати стрілецьку зброю і пошкоджувати безпілотники патрулів ОБСЄ.

"Перебуваючи на непідконтрольний Урядові території, північніше Луганська, біля населеного пункту Весела Гора, представники СММ здійснювали огляд території за допомогою БПЛА малого радіуса дії. Спостерігачі Місії почули 20 пострілів зі стрілецької зброї у напрямку БПЛА, після чого контроль над просторовим положенням літального апарату було втрачено. Повернути БПЛА не вдалося", - йдеться у повідомленні.

У штабі наголосили, що такі дії окупаційних військ набули систематичного характеру. Їхньою метою є - затримка та недопуск патрулів до місць або об'єктів, на яких готуються та проводяться  порушення.

Також окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. 30 березня, передові підрозділи Збройних Сил України зафіксували інженерні роботи з просуванням у сторону лінії розмежування поблизу Павлополя Донецької області.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 30 березня, російські найманці в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню.

29 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Така кваліфікація означає відкрите визнання того, що Україна перебуває в стані війни з Росією.

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