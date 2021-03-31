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На Донбасі окупанти 8 разів за добу порушили режим припинення вогню

Бойових втрат серед особового складу ОС внаслідок ворожих обстрілів немає.

На Донбасі окупанти 8 разів за добу порушили режим припинення вогню
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

Протягом минулої доби, 30 березня, російські найманці в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню.

Пресцентр ООС повідомляє, що було зафіксовано сім обстрілів і один факт інженерного обладнання позицій.

Зокрема, поблизу Авдіївки та Пісків російсько-окупаційні війська здійснили обстріли позицій українських захисників, використовуючи протитанкові гранатомети, а у передмісті Широкиного – великокаліберні кулемети.

Неподалік населених пунктів Причепилівка та Троїцьке окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська проводили інженерне обладнання своїх позицій.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає, запевняють у штабі.

"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ", - сказано в повідомленні.

Від початку поточної доби, 31 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Така кваліфікація означає відкрите визнання того, що Україна перебуває в стані війни з Росією.

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