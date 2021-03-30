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Окупанти на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню з початку доби

Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Окупанти на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню з початку доби
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

Від початку поточної доби 30 березня російські найманці в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр ООС у вечірньому зведенні.

Зокрема, біля Авдіївки та Пісків російсько-окупаційні війська здійснили обстріли позицій українських захисників, використовуючи протитанкові гранатомети, а у передмісті Широкиного - великокаліберні кулемети.

Неподалік населених пунктів Причепилівка та Троїцьке окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Крім того, в районі Павлополя російсько-окупаційні війська проводили інженерне обладнання своїх позицій.

"Втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає", - зазначається у зведенні.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Така кваліфікація означає відкрите визнання того, що Україна перебуває в стані війни з Росією.

За заяву проголосували 308 парламентарі. Голосували всі політсили, крім ОПЗЖ, яка покинула зал ще до голосування.

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