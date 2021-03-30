На учасника мітингу під Офісом президента Влада Стафійчука (Сорда) склали адмінпротокол за незаконні дії щодо державних нагород. Правоохоронці встановили, що він насправді не нагороджувався орденом Богдана Хмельницького III ступеня.
У ЗМІ поширювали інформацію про те, що Стафійчук нібито був нагороджений цим орденом, але в Офісі президента повідомили, що він не має державних нагород. Про це повідомили у пресслужбі поліції Вінничини.
"У результаті на уродженця Вінниччини складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 186-1 (незаконні дії щодо державних нагород) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали адміністративної справи та вилучений орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня будуть направлені до суду для прийняття законного рішення", - зазначили у повідомленні.
На відео, оприлюдненому поліцією, Сорд зазначив, що "зацікавлений розібратися, хто, навіщо роздавав, з якою політичною доцільністю ці нагороди". Він добровільно видав поліції орден.
Раніше Сорд заявляв, що орден Хмельницького йому під час лікування в госпіталі Мечникова вручив "пан Гелетей", пише "BBC Україна".
Нагадаємо, що Стафійчук також підозрюється в хуліганстві під час мітингу на підтримку Стерненка, що відбувся під Офісом президента 20 березня. Йому інкримінують биття скла в будівлі. Минулого тижня йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.