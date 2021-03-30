Правоохоронці встановили, що він насправді не нагороджувався орденом Богдана Хмельницького.

На учасника мітингу під Офісом президента Влада Стафійчука (Сорда) склали адмінпротокол за незаконні дії щодо державних нагород. Правоохоронці встановили, що він насправді не нагороджувався орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

У ЗМІ поширювали інформацію про те, що Стафійчук нібито був нагороджений цим орденом, але в Офісі президента повідомили, що він не має державних нагород. Про це повідомили у пресслужбі поліції Вінничини.

"У результаті на уродженця Вінниччини складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 186-1 (незаконні дії щодо державних нагород) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали адміністративної справи та вилучений орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня будуть направлені до суду для прийняття законного рішення", - зазначили у повідомленні.

На відео, оприлюдненому поліцією, Сорд зазначив, що "зацікавлений розібратися, хто, навіщо роздавав, з якою політичною доцільністю ці нагороди". Він добровільно видав поліції орден.

Раніше Сорд заявляв, що орден Хмельницького йому під час лікування в госпіталі Мечникова вручив "пан Гелетей", пише "BBC Україна".

Нагадаємо, що Стафійчук також підозрюється в хуліганстві під час мітингу на підтримку Стерненка, що відбувся під Офісом президента 20 березня. Йому інкримінують биття скла в будівлі. Минулого тижня йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.