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​Прессекретар Путіна: з "нормандським форматом" справи погані

"Ніхто не бачить приводу для того, щоб збиратися на вищому рівні".

​Прессекретар Путіна: з "нормандським форматом" справи погані
Дмитрий Песков
Фото: rsport.ria.ru

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков поскаржився на дії Володимира Зеленського, який, на його думку, не сприяє прогресу у впровадженні Мінських угод. Він сказав, що це фактично унеможливлює нову зустріч лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

Про це він сказав в інтерв'ю російській газеті "Аргументи та факти".

"З «нормандським форматом» справи йдуть погано. Можна констатувати, що при президенті Зеленському не вдалося просунутися ні на йоту в реалізації як Мінського комплексу заходів, так і наступних домовленостей, які були досягнуті в Парижі. Більш того, зараз ми бачимо нагнітання напруженості на лінії зіткнення. Фактично перекреслюються скромні досягнення, які були зроблені раніше. Зростає напруженість, і ніхто не бачить приводу для того, щоб збиратися на вищому рівні", - заявив Пєсков.

На думку Росії, досягнення нових мирних домовленостей неможливо без виконання Мінських домовленостей та прямих переговорів між Україною та окупаційною владою окремих районів Донецької та Луганської областей.

"Намагаємося знайти вихід з цього замкнутого кола з нашими колегами з Берліна і Парижа. І з Києва. Але з Києвом говорити досить складно. Поки не виходить знайти вихід" , - сказав Пєсков.

Нагадаємо, напередодні Пєсков заявив, що Росія планує відеоконференцію Путіна з канцлеркою Ангелою Меркель та президентом Еммануелем Макроном. Переговори готуються не як захід формату "нормандської четвірки", тому в них не братиме участь президент України Володимир Зеленський.

МЗС України відповіло на це, що переговори про врегулювання російсько-українського збройного конфлікту не можуть відбуватися без участі України. "Наша позиція - нічого про Україну без України", - йдеться в заяві речника МЗС.

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