У результаті аварії загинули двоє людей та ще двоє постраждали.

Сьогодні, 29 березня, у Святошинському районі Києва трапилась масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса та легковика. У результаті аварії загинули двоє людей та ще двоє постраждали.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Аварія сталась близько 16:00 на Новоірпінській трасі. Тоді водій автомобіля "Москвич" виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з мікроавтобусом Renault Master. В результаті загинули водій та пасажир легковика. Ще одного пасажира "Москвича" рятувальники деблокували за допомогою спеціальних інструментів та передали лікарям. Його госпіталізувала "швидка".

Водій мікроавтобусу також отримав тілесні ушкодження.

Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці, які опитують свідків автопригоди. Після завершення перевірки події буде надана правова кваліфікація.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині внаслідок лобового зіткнення вантажівки та легковика загинуло троє осіб.