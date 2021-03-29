Влітку почнеться будівництво Київської обхідної дороги

Проєкт має на меті вивести транзитні потоки руху транспортних засобів за межі Києва.

Влітку цього року будуть готові проєкти перших ділянок Київської обхідний дороги (КОД), і тоді ж почнеться будівництво її першої черги за програмою президента «Велике будівництво». Весь проєкт розрахований на 4 роки, повідомляє Укравтодор.

За даними Укравтодору, проєкт КОД передбачає будівництво так званого «напівкільця» загальною протяжністю близько 150 км. Завдання КОД - вивести транзитні потоки руху транспортних засобів за межі Києва.

Зокрема, нова дорога з'єднає траси М-07 Київ - Ковель, М-06 Київ - Чоп, М-05 Київ - Одеса і Н-01 Київ - Знам'янка, а також будуть об'єднані дороги Н-08 Бориспіль - Маріуполь і М-03 Київ - Харків і обхід міста Бровари.

Перша ділянка - протяжністю 35,2 км від траси М-06 Київ - Чоп до М-05 Київ - Одеса.

Друга - 18,1 км від М-07 Київ - Ковель - Ягодин до М-06 Київ - Чоп.

Третя - 22,9 км зв'яжуть М-05 Київ - Одеса і трасу Н-01 Київ - Знам'янка.

Четверта - 25,7 км. Тут буде побудований мостовий перехід через Дніпро з підходами до доріг Н-01 Київ - Знам'янка та Гора - Рогозів.

П'ята - 9,7 км з'єднає дороги Гора - Рогозів і М-03 Київ - Харків.

Перші дві ділянки вже проєктуються. У березні 2021 року був оголошений тендер на проєктування ще двох ділянок, а тендер на проєктування останньої ділянки має бути оголошений найближчим часом.

«Таким чином, за 4 роки є можливість завершити КОД повністю і розвантажити столицю від транспорту, а для транзитного транспорту створимо комфортні умови проїзду нашою країною», - пише Укравтодор.