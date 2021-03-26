На Кіровоградщині ДФС виявила контрафактне пальне вартістю понад 30 мільйонів гривень

Сьогодні, 26 березня, оперативники Головного управління Державної фіскальної служби в Кіровоградській області провели обшуки на території однієї з нафтобаз області в рамках операції “Акциз 2021”. В ході перевірки правоохоронці виявили понад 1100 тонн нафтопродуктів без відповідного маркування загальною вартістю в 34 млн гривень, повідомляє офіційний сайт ДФС.

“Продовжуємо боротьбу з «тіньовою економікою». Через існування нелегального бізнесу державний бюджет недоотримує кошти, з яких фінансуються зарплати лікарям, вчителям, субсидії тощо. Бізнес повинен працювати на користь громадян України, зміцнювати економічну безпеку держави, а не працювати “по-чорному”, – відзначив голова ДФС Вадим Мельник.

Під час обшуків оперативники вилучили понад 857 000 літрів дизельного пального, 349 000 літрів бензину різних марок та понад 138 000 літрів розчинників. Документів, необхідних для виготовлення та подальшої реалізації продукції, не виявили. Дозвіл на проведення обшуків на території нафтобази та АЗС, за їхніми словами, надав суд.

Зазначається, що власник нафтобази планував продаж контрафактного пального через АЗС на території області під виглядом сертифікованої продукції. Вартість такого пального є значно нижчою середньо ринкової внаслідок несплати необхідних акцизів.

Правоохоронцям вдалося припинити роботу незаконної схеми. Нині співробітники ГУ ДФС в Кіровоградській області розпочали процедуру досудового розслідування.

Слідчі дії у справі проводяться спільно з представниками Управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України та обласного управління СБУ.