АРМА оголосило конкурс на розпорядника "трубопроводу Медведчука"

Нацагентство повернення активів (АРМА) оголосило конкурсний відбір управителя для частини нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

Про це повідомляють на сайті АРМА.

"Зокрема, на конкурс із пошуку управителя виставлено об’єкти нерухомого майна, будівлі та споруди, технологічні об’єкти та лінійні ділянки, безпосередньо задіяні у забезпеченні діяльності нафтопроводу, який пролягає територією Закарпатської, Львівської, Рівненської та Житомирської областей", - йдеться в повідомленні.

Документи на участь у конкурсі прийматимуть до 15:45 9 квітня 2021 року.

"Звертаємо увагу на додаткові вимоги до українських компаній, які виявлять намір позмагатися за право управляти нафтопродуктопроводом, зокрема наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з транспортування нафти і нафтопродуктів магістральним трубопроводом на території України, а також не менше 5 років досвіду відповідної діяльності", - наголосили в АРМА.

Детально про строки та умови проведення конкурсного відбору можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони також доручила Кабінету Міністрів вжити заходів для збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною протяжністю 1 433 км, що проходять через територію України. Мова йде про ділянку нафтопродуктопроводів Самара - Західний напрямок і Грозний - Армавір - Трудова, яка проходить територією України. Вона у 2018 році була виведена з державної власності та передана в користування російським комерційним структурам і компаніям, афільованим з нардепом Віктором Медведчуком.

Пізніше Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про арешт та передачу в управління АРМА всього майна нафтопродуктопроводу. Водночас до визначення переможця конкурсу та початку ним заходів з управління арештований об’єкт перебуває на відповідальному зберіганні АТ "Укртранснафта".