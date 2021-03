Банк Англії показав нову купюру в 50 фунтів з портретом математика Алана Тьюринга, який розгадав коди нацистів під час Другої світової війни.

Вона буде випущена в обіг 23 червня, в день народження вченого, пише The Guardian.

Фото: bankofengland.co.uk

На купюрі буде фотографія Тьюринга, зроблена у 1951 році (за три роки до смерті), його підпис, стрічка з датою народження у двійковому коді та фраза з інтерв'ю газеті "Таймс": "Є тільки передчуття того, що гряде, і тільки тінь того, що буде" (This is only a foretaste of what is to come, and only the shadow of what is going to be).

Як і всі нові гроші, що їх випускає Банк Англії, нова банкнота буде не паперовою, а полімерною. На полімерній банкноті 5 фунтів зображено Вінстона Черчілля, на 10 фунтах - Джейн Остін, на 20 фунтах - Вільям Тернер.

50 фунтів - це найбільший номінал у Великобританії. Зараз на них з однієї сторони зображена королева, а з іншої - батьки англійської Індустріальної революції, творці парового двигуна Джеймс Ватт і Меттью Боултон. Саме їх і замінять на Тьюринга.

Видатний математик Алан Тьюринг в роки Другої світової війни допоміг командуванню союзних військ отримати доступ до секретних донесень з флоту нацистської Німеччини, зламавши код німецької шифрувальної машини "Енігма".

У 1952 році Тьюринга заарештували за зустрічі з 19-річним юнаком і засудили в кримінальній справі за гомосексуальність. Він добровільно пройшов хімічну кастрацію. У 2013 році королівським указом його помилували посмертно.

У 2014 році в прокат вийшов фільм "Гра в імітацію" про Тьюринга. Головну роль у ньому виконав Бенедикт Камбербетч.