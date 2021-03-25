НБУ розкритикував законопроєкт "Слуги народу" про валютні кредити

Національний банк розкритикував законопроєкт №4475 про обов'язкову реструктуризацію кредитів у іноземній валюті. Верховна Рада на минулому тижні ухвалила його в першому читанні.

Про це йдеться на сайті НБУ.

"Реструктуризація боргу валютних позичальників має відбуватися на ринкових, прийнятних і для банків, і для позичальників, збалансованих умовах. Механізм для проведення такої реструктуризації вже існує", - заявили в Нацбанку.

Регулятор нагадав, що до 2024 року іпотечні кредити в іноземній валюті можуть бути реструктуризовані за процедурою неплатоспроможності фізичної особи згідно з планом реструктуризації або за мировою угодою на законодавчо визначених умовах.

Крім того, банки можуть запропонувати валютним позичальникам власні програми добровільної реструктуризації.

Законопроєкт також пропонує продовжити на три роки мораторій на стягнення майна за валютними кредитами, який спливає 21 квітня 2021 року.

"Ми вважаємо, що подовження дії мораторію на три роки, передбачене законопроєктом №4475, знову законсервує, а не вирішить проблему валютних кредитів. До того ж це нівелює ефективність державних програм зі стимулювання розвитку іпотеки", - йдеться в заяві НБУ.

Нагадаємо, що введення мораторію у 2014 році було пов'язано з тим, що більшість валютних кредитів брали, коли долар ще коштував 5,05 грн. Відтоді гривня двічі сильно девальвувала, і залишок боргу позичальників фактично подорожчав удвічі, багато хто з них більше не в змозі повноцінно обслуговувати кредити.

Валютні кредити в Україні заборонені з червня 2009 року.