"Укрзалізниця" вирішила відновити п'ятиденний робочий тиждень

"Укрзалізниця" після переговорів з профспілками вирішила відновити п'ятиденний робочий тиждень та пообіцяла залізничникам підвищення зарплат.

Про це повідомив в.о. голови правління "УЗ" Іван Юрик.

"Керівництво Укрзалізниці в соціальному діалозі з профспілками домовилися: з 15 квітня буде відновлено п’ятиденний робочий тиждень для всіх залізничників; з 1 квітня починаємо виплачувати всі відтерміновані соціальні виплати, які передбачені галузевою угодою та колективним договором; у червні прогнозуємо стабілізацію фінансово-економічної ситуації та ініціюємо підвищення заробітних плат нашим працівникам на 8%; з 1 квітня розмір добових витрат на відрядження у межах України збільшується на 25%", - написав Юрик у фейсбуці.

Нагадаємо, що чотириденний робочий тиждень на "Укрзалізниці" ввели влітку 2020 року через падіння перевезень на фоні коронакризи. Перед тим під час карантину у простої вимушено перебувало близько 40% усіх працівників компанії.

В березні 2021 року депутат Верховної Ради Юлія Гришина заявила, що трудовий колектив "УЗ" планує великий страйк із зупиненням всіх видів перевезень.