"Укрпошта" замовила рекордні для України 1860 автомобілів за 1,3 млрд гривень

Машини будуть використовуватися як пересувні відділеннями для сіл.

"Укрпошта" у четвер підписала контракт на закупівлю 1860 Сitroen Berlingo L2 Worker на загальну суму 1,3 млрд гривень.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури.

Автомобілі, на які у Європейського банку реконструкції і розвитку було взято кредит, призначені для створення пересувних поштових відділень.

Постачальником стане дилер VIDI, імпортером - ТОВ "Пежо Сітроен Україна".

Нові Citroёn Berlingo L2 Worker будуть виготовлені на заводах групи Stellantis (Fiat Chrysler і Peugeot), їх привезуть в Україну з Італії. Перші авто будуть передані Укрпошті вже наприкінці літа.

У рамках тендеру Укрпошта закупила базовий автомобіль, вартість якого з дообладнанням у пересувне відділення становитиме 679,4 тис. грн.

У ціну включені вартість матеріалів та робіт для трансформації автомобілів, додаткового обладнання, брендування, гарантія на 5 років, ремонт і технічне обслуговування кожного автомобіля протягом 150 тис. км за принципом «full-service», розвезення автомобілів автовозами постачальника по всій території України, їх постановка на облік в органах МВС України та інші накладні витрати, пов'язані з виконанням зобов'язань за контрактом.

За словами голови наглядової ради VIDI Віталія Джуринського, це рекордний контракт для автомобільного ринку України.

"Це історична подія. Адже більшого за обсягом контракту на автомобільному ринку України ще ніхто не пропонував і не отримував", - сказав він.

Загалом "Укрпошта" планує довести кількість пересувних відділень до 2500. Перші 130 почали працювати в Чернігівській області у 2018 році, а в 2020 компанія запустила ще 500 машин у Київській, Одеській, Херсонській, Закарпатській, Черкаській та Чернівецькій областях.