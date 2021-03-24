Комісія з присвоєння зірок готелям відмовила трьом заявникам

Комісія зі встановлення категорій готелям та іншим об'єктам за підсумками двох засідань відмовила у присвоєнні "зірок" трьом готелям. За результатами другого засідання, яке відбулося 23 березня, розглянули 20 заявок, 13 із них задовільнили.

Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму. Двом готелям відмовили під час першого засідання та одному - під час другого.

13 заявок відправили на доопрацювання, одному запропонували пониження категорії.

"Загалом було розглянуто 20 пакетів документів: п’ять кандидатів претендували на статус "п’ять зірок", шість готелів - на "чотири зірки", вісім закладів подалися на "три зірки", один готель - на "одну зірку". Чотири готелі подавалися на категорію вперше, а в 16 - закінчилась дія свідоцтв, які підтверджували їхні категорії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 13-м кандидатам відповідно до поданих заявок підтверджено обрані категорії. Зокрема, "п'ять зірок" погоджено готелям "Maristella Marine Residence" (Одеса), "Прем’єр Палац" (Київ), "Місто" (Харків).

У встановленні категорії "п’ять зірок" комісія відмовила готелю "Либідь Плаза" (Хмельницький), натомість запропонувала розглянути статус "три зірки". Своє рішення комісія пояснила тим, що в готелі немає цілодобового харчування та басейну в приміщенні (до наявного потрібно переходити в іншу будівлю), які мають бути відповідно до стандартів у п'ятизірковому готелі.

Готель "Дніпропетровськ" з міста Дніпро позбавили статусу "три зірки" через непридатний стан для проживання частини номерного фонду, складнощі з паркінгом, неможливість забезпечити одночасне харчування мешканців і велику кількість негативних відгуків споживачів.

Серед найпоширеніших причин невідповідності готелів були:

незручні або відсутні пандуси для маломобільної категорії туристів;

неякісні системи вентиляції та кондиціонування;

відсутність ліфтів та протипожежних інструкцій;

відсутність цілодобового харчування;

відсутність камер схову та сейфів;

відсутність перукарні або інших побутових послуг;

недостатня кількість паркувальних місць;

відсутність багатьох підтверджувальних документів щодо наявності необхідного побутового приладдя в номері (фен, праска тощо).

Як повідомляли, в Україні відновила роботу комісія з присвоєння зірок готелям. Перше її засідання відбулося 16 березня.