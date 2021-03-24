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Лікарня у Гайсині отримала рентген і апарат УЗД на понад 5 млн грн

Лікарня чекає ще на комп‘ютерний томограф.

Лікарня у Гайсині отримала рентген і апарат УЗД на понад 5 млн грн

У рамках президентської програми "Велике будівництво" ще одна лікарня поповнилась сучасним діагностичним обладнанням, яке буде встановлене одразу у приймальному відділенні і дозволить швидше рятувати пацієнтів. Апарат УЗД та рентген-апарат вартістю понад 5 млн грн отримала лікарня у місті Гайсин на Вінниччині. Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов. 

«Торік у Гайсинській лікарні розпочали ремонт приймального відділення. Гайсинська лікарня чекає ще комп‘ютерний томограф», - зазначив він. 

За словами Борзова, станом на зараз ремонтні роботи проходять одразу в 10 приймальних відділеннях лікарень Вінниччини. Минулого тижня новий сучасний рентген-апарат та апарат ультразвукової діагностики отримала Хмільницька лікарня. Обладнання закуплено за кошти державного бюджету. На першому етапі було закуплено десять рентгенівських систем загального призначення та десять апаратів ультразвукової діагностики на загальну суму понад 56 млн гривень. Рентген-обладнання також отримали Жмеринська, Калинівська, Тульчинська центральні лікарні та Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги. У рамках президентської програми апарати УЗД отримали Жмеринська, Калинівська та Козятинська лікарні. 

«Обладнання надає можливість швидкого встановлення діагнозу та допомагає лікарям оперативно, не втрачаючи час, вступити у боротьбу з хворобою. Особливо важливо це сьогодні - під час пандемії. Безумовно, сучасне обладнання збільшує шанси на порятунок пацієнта», - наголосив Сергій Борзов.

Нагадаємо, у лютому заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко озвучив плани на 2021 рік на розбудову соціальної інфраструктури у межах президентської програми. Планується, що цього року буде побудовано або реконструйовано 95 шкіл, 70 дитячих садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 приймальних відділень у лікарнях по всій Україні.

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