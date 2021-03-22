Горіло в підвалі одного з недіючих корпусів.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

На території Олександрівської клінічної лікарні міста Києва в понеділок, 22 березня, сталася пожежа.

Про це повідомило столичне управління ДСНС.

Інформація про пожежу на Шовковичній вулиці надійшла в 12:50.

"По прибуттю до місця виклику було встановлено, що в 2-поверховому недіючому корпусі сталося загоряння сміття у підвальному приміщенні", - йдеться в повідомленні.

Пожежа не була великою, горіло сміття на площі 20 кв. м. В 13:55 вогонь погасили.

На місці події було задіяно 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Нагадаємо, що серйозна пожежа 19 березня сталася в гуртожитку Київського національного університету будівництва і архітектури.