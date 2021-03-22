На території Олександрівської клінічної лікарні міста Києва в понеділок, 22 березня, сталася пожежа.
Про це повідомило столичне управління ДСНС.
Інформація про пожежу на Шовковичній вулиці надійшла в 12:50.
"По прибуттю до місця виклику було встановлено, що в 2-поверховому недіючому корпусі сталося загоряння сміття у підвальному приміщенні", - йдеться в повідомленні.
Пожежа не була великою, горіло сміття на площі 20 кв. м. В 13:55 вогонь погасили.
На місці події було задіяно 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу.
Нагадаємо, що серйозна пожежа 19 березня сталася в гуртожитку Київського національного університету будівництва і архітектури.