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Окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед ЗСУ немає.

Окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

Протягом минулої доби, 21 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", окупанти відкривали вогонь по нашим захисникам із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем поблизу Водяного, що на Приазов’ї.

З ручних протитанкових гранатометів противник здійснив обстріл позицій українських захисників неподалік Лебединського.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ", - наголосили у штабі.

Від початку поточної доби, 22 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню - неподалік Богданівки збройні формування РФ обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію та дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, впродовж дня неділі бойовики двічі відкривали вогонь по позиціям ЗСУ на Донбасі.

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